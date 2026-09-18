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GOSPIĆ-SVJETSKA TEMA

Pogledajte lice EU povjerenika kada mu je Bosanac rekao da Hrvatska neće biti smetlište

Piše Filip Sulimanec,
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Pogledajte lice EU povjerenika kada mu je Bosanac rekao da Hrvatska neće biti smetlište
Foto: Facebook
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Kako Vlada Republike Hrvatske već mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj slučaj ilegalnog uvoza opasnog otpada i ekocida u schengenskom području, pozvao sam Komisiju da nastavi pratiti ovaj slučaj, poručio je Gordan Bosanac

Zastupnik Europskog parlamenta Gordan Bosanac (Možemo) postavio je nekoliko direktnih pitanja povjereniku Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane Oliveru Várhelyu. Tema su bili Gospić i desetine tisuća ilegalnog i opasnog otpada u Hrvatskoj.

 - Unatoč pokušaju Europske pučke stranke i HDZ-a da izmjenom njezinog naziva pokušaju okljaštriti raspravu i zamagliti njezin povod, odlaganje 37 tisuća tona ilegalnog, opasnog otpada u Gospiću, zastupnici gotovo svih  grupacija u Europskom parlamentu govorili danas na plenarnoj raspravi upravo o Gospiću, političkoj odgovornosti za nastajanje tog ekocida, kao i mjerama koje EU može poduzeti da bi se šteta sanirala i spriječilo ponavljanje takvih slučajeva - poručio je Gordan Bosanac.

OBRADA ILI ODVOZ Što će biti s otpadom iz Gospića? Stručnjaci razmatraju ove opcije
Što će biti s otpadom iz Gospića? Stručnjaci razmatraju ove opcije

 - Kako Vlada Republike Hrvatske već mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj slučaj ilegalnog uvoza opasnog otpada i ekocida u schengenskom području, pozvao sam Komisiju da nastavi pratiti ovaj slučaj - dodao je

 - Također sam zatražio da Europska unija donese nova i jasna pravila da bilo koja članica koja nema kapacitet za oporabu otpada taj otpad više ne smije uvoziti, jer će, kao i u Gospiću, završiti u vodi i tlu - zaključio je.

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Komentari 20
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