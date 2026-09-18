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ČLANSTVO U EU

Poljski ministar upozorio Ukrajinu zbog fašizma. Spomenuo je i Hrvatsku

Piše Filip Sulimanec,
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Poljski ministar upozorio Ukrajinu zbog fašizma. Spomenuo je i Hrvatsku
Foto: Karina Hessland
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Sikroski je rekao da Ukrajina danas ima dovoljno neupitnih heroja među ljudima koji zemlju brane od ruske agresije, zbog čega nema potrebe uzdizati osobe čija je prošlost obilježena ratnim zločinima

Poljski ministar vanjskih poslova, Radosław Sikorski, poručio je ukrajinskim vlastima da bi veličanje ratnih zločinaca iz povijesti moglo ugroziti ukrajinski put u EU, piše European Pravda.

- Kada je Hrvatska bila kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju, rečeno joj je: “Ako nastavite hvaliti svoje fašiste iz ratnog razdoblja, uskraćujete si pravo pripadanja našoj obitelji, jer u našoj obitelji ne stavljamo fašiste na spomen-ploče“ - rekao je Sikorski u Kijevu.

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Izjava se odnosila na Stepana Banderu i Ukrajinsku ustaničku armiju (UPA) iz Drugog svjetskog rata koja je vršila zločine i ubojstva etničkih Poljaka. Dio Ukrajinaca njezine pripadnike smatra borcima za neovisnost od Sovjetskog Saveza, dok ih Poljska povezuje s masovnim ubojstvima poljskih civila u Voliniji i istočnoj Galiciji 1943. godine.

Naglasio je da Ukrajina danas ima dovoljno neupitnih heroja među ljudima koji zemlju brane od ruske agresije, zbog čega nema potrebe uzdizati osobe čija je prošlost obilježena ratnim zločinima.

- Ako tamo stavljate ljude koji su okaljali ugled čineći ratne zločine, onda nemojte biti iznenađeni reakcijama iz inozemstva. Kaži mi tko su ti heroji, pa ću ti reći tko si - poručio je.

Napomenuo je da Poljska neće blokirati otvaranje pregovaračkih poglavlja na europskom putu Ukrajine. Ipak, upozorio je da će pitanja poljoprivrede i cestovnog prijevoza biti među najtežima.

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