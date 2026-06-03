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NEOPREZNA VOŽNJA

Detalji tragedije kraj Plitvica: Moticiklist (36) poginuo, vozač auta prešao u suprotni smjer

Piše Ivan Hruškovec,
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Detalji tragedije kraj Plitvica: Moticiklist (36) poginuo, vozač auta prešao u suprotni smjer
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U tijeku je kriminalističko istraživanje nad 66-godišnjim vozačem osobnog automobila krapinske registracijske oznake zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće

Vozač (36) motocikla je poginuo, a 25-godišnja putnica teško ozlijeđena i prevezena je u KBC Rijeka u teškoj nesreći do koje je došlo jučer oko 16 sati u Jezercu, izvijestila je lička policija.

Nesreća se dogodila kada je 66-godišnji hrvatski državljanin upravljao automobilom krapinskih tablica iz smjera Mukinja u smjeru Prijeboja gdje je u desnom zavoju prešao na suprotnu prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera i udario u motocikl krapinske registracijske oznake kojim je upravljao 36-godišnji hrvatski državljanin.

U tijeku je kriminalističko istraživanje nad 66-godišnjim vozačem osobnog automobila krapinske registracijske oznake zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće.
 

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