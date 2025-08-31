Obavijesti

OBAVILI OČEVID

Detalji tragedije na A3: Auto sletio s ceste, udario u ogradu i prevrnuo se. Žena poginula

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Protiv 60-godišnjeg vozača policija podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu...

Na autocesti A3, u blizini Nove Gradiške, u nedjelju 31. kolovoza oko 11:10 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubila putnica (62).

Prema rezultatima očevida, koji je obavio zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Slavonskom Brodu u suradnji s policijskim službenicima Postaje prometne policije, auto srpskih registracija kojim je upravljao 60-godišnji vozač sletio je s kolnika.

Vozač je izgubio nadzor nad vozilom, nakon čega je auto u zanošenju prešao na zaustavnu traku i travnatu površinu, udario u metalnu zaštitnu ogradu te se prevrnuo na krov. U nesreći su se u vozilu nalazile još tri osobe u dobi od 61, 62 i 25 godina.

Nažalost, 62-godišnja putnica preminula je na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda.

Protiv 60-godišnjeg vozača policija podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

