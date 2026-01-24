Detalji tragične nesreće kraj Rugvice: Izletjeli na nasipu, poginuo je Uzbekistanac (39)

U teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo u petak oko 16.40 na Staroj cesti u Rugvici, na području Dugog Sela, smrtno je stradao 39-godišnji državljanin Uzbekistana s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj.

Nesreća se dogodila kada je teretnim automobilom marke Renault Clio, zagrebačkih tablica i u vlasništvu zagrebačkog poduzeća, upravljao 28-godišnji državljanin Uzbekistana. U vozilu se nalazio i poginuli 39-godišnjak kao putnik, a tijekom vožnje niti jedan od njih nije bio vezan sigurnosnim pojasom.

Dolaskom do kućnog broja 16 i ulaskom u zavoj, vozač nije prilagodio brzinu kretanja stanju i osobinama ceste, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom. Automobil je sletio s kolnika na meki teren nasipa te se prevrnuo.

Vozač je u nesreći ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Putnik je, unatoč intervenciji, preminuo na mjestu događaja.

Tijelo smrtno stradalog muškarca prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Zbog obavljanja očevida promet Starom cestom bio je u potpunosti obustavljen u oba smjera od 17.30 do 23 sata.