Detalji uhićenja Vukovića: FBI je došao zorom, na slobodu za 200.000 dolara, policijski sat...

Kada smo u prošlu subotu objavili informaciju da je hrvatski ekonomist Vuk Vuković uhićen u SAD-u pušten da se brani sa slobode, osoba bliska obitelji nam je rekla i da ga je sutkinja pustila bez jamčevine i protumačila to kao olakotnu okolnost. Međutim, sada donosimo dokumente s američkog saveznog okružnog suda koji pokazuju da je Vuković pušten uz prilično stroge uvjete. Kršenje uvjeta mu znači gubitak 200.000 dolara, a ako pokuša utjecati na svjedoke, platit će dodatnih 250.000 dolara i prijeti mu kazna od čak 10 dodatnih godina zatvora. Vuković nije morao položiti jamčevinu od 200.000 dolara, ali su on i još dvije osobe čiji identitet nije naveden, potpisale ono što bi u hrvatskom pravnom sustavu bila svojevrsna zadužnica na 200.000 dolara. Ako prekrši uvjete, ona automatski dolazi na naplatu. Dokumenti o uvjetima puštanja na slobodu i o njegovom pojavljivanju na sudu koje je objavio američki sud, pokazuju i da je Vuković uhićen ranom zorom: FBI agenti su došli po njega u 6.30 ujutro, bio je u pritvoru i pred sutkinju je izveden tek iza 14 sati.

Vuković je osnivača hedge fonda Oraclum Capital, a ujedno je izvršni direktor i glavni investicijski direktora fonda Orca Bason Fund. Oracle upravlja fondom Orca Bason koji ulaže "kladeći se" na kretanje američkog burzovnog indeksa. Vuković je uhićen u koordiniranoj akciji tužiteljstva, FBI i američke komisije za vrijednosne papire(SEC). Optužen je da uljepšavao rezultate fonda koji ima i dosta hrvatskih ulagača. Istražitelji imaju dokaze da je fond investitorima slao podatke o višim prinosima i višoj imovini nego je ona bila stvarna. Time je doveo u zabludu ulagače, a to je ozbiljan prekršaj u SAD-u za koji prijeti višegodišnja zatvorska kazna. Dokument o jamstvima i uvjetima puštanja pokazuje da je Vuković dobio prilično stroge uvjete iako nije u 24-satnom kućnom pritvoru. Morao je potpisati i zadužnicu na 200.000 dolara, oduzete su putovnice i njemu i djeci i supruzi, dobio je neku vrstu elektroničkog nadzora, potpao je pod režim "policijskog sata" i u samo određeno vrijeme može biti izvan stana, morao je dati DNK uzorak. Stavljen je pod nadzor posebne američke sudske službe koja kod nas ne postoji. Pretrial Service je služba koja se brine za nadzor onih koji su uhićeni, ali su pušteni da se brane sa slobode do okončanja sudskog procesa i ona brine da ti ljudi ne "nestanu". Primjerice, takva služba bi kod nas spriječila da bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić ne ode u BiH netom prije izricanja presude po kojoj je odmah morao u zatvor.

U uvjetima se navodi posebno upozorenje o kontaktu i utjecaju na svjedoke što Amerikanci izrazito strogo kažnjavaju i konkretno se navodi da bi u slučaju utjecaja morao platiti dodatnih 250.000 dolara i bio bi gonjen za zasebno kazneno djelo koje bi mu moglo donijeti još 10 godina zatvora. Inače, za već postojeća dva kaznena djela bi mogao dobiti maksimalno po 20 godina zatvora, ali to su zakonske maksimalne kazne i teško da će baš biti izrečene. Prvo ročište je zakazano za 12. listopad, a do tad i tijekom daljnjeg suđenja, Vuković mora poštovati sljedeće uvjete:

1. Ne smije prekršiti nijedan savezni, državni ili lokalni zakon.

2. Mora se odazivati svim sudskim pozivima. Ako bude osuđen, mora se predati radi izdržavanja kazne prema nalogu suda.

3. Mora biti pod nadzorom službe Pretrial Services i javljati joj se prema njezinim uputama.

4. Ne smije promijeniti prebivalište ili telefonski broj bez prethodne pisane obavijesti sudu, službi Pretrial Services ili nadzornom službeniku.

5. Mora dati uzorak DNK.

6. Mora predati sve svoje putovnice i druge putne isprave službi Pretrial Services.

7. Ne smije zatražiti ni dobiti novu putovnicu ili drugu međunarodnu putnu ispravu.

8. Mora predati i putovnice supruge i djece službi Pretrial Services.

9. Ne smije putovati izvan Južnog i Istočnog okruga New Yorka.

10. Mora poštovati policijski sat. Točne sate određuje Pretrial Services.

11. Podliježe elektroničkom nadzoru lokacije. Vrstu tehnologije odredit će Pretrial Services. Sud nije izričito odredio GPS narukvicu. Koristit će se tehnologija koju nadzorna služba odredi.

12. Ne smije prenositi imovinu iz određenih financijskih računa koje je identificirala savezna vlada bez prethodne suglasnosti.

13. Ne smije otvarati nove financijske račune bez prethodnog odobrenja Pretrial Servicesa.

14. Ne smije dizati kredit bez prethodnog odobrenja Pretrial Servicesa. To uključuje novo zaduživanje putem računa ili drugih kreditnih aranžmana.

15. Mora potpisati obveznicu od 200.000 dolara, a dvije financijski odgovorne osobe, koje nisu njegova supruga, moraju je supotpisati.

16. Mora poštovati sve druge naloge suda u ovom predmetu.

