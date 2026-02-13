Obavijesti

TRAJE OČEVID NESREĆE

UŽAS NA A3 Vozilom naletio na pješake kod Novske, zatvorili su autocestu. Velike su kolone!

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
UŽAS NA A3 Vozilom naletio na pješake kod Novske, zatvorili su autocestu. Velike su kolone!
Foto: Hrvatske autoceste

Zbog nesreće je trenutno na snazi zabrana prometa za sva vozila između čvora Novska i čvora Okučani u smjeru Lipovca, a kolona je duga dva kilometra

Admiral

Na autocesti A3 u petak kasno navečer došlo je do prometne nesreće, između čvora Novska i Okučani. Kako su nam potvrdili iz PU sisačko-moslovačke, vozilo je naletjelo na pješake, u blizini mjesta Rajić.

Više informacija bit će dostupno po završetku očevida, a zbog nesreće je trenutno zabrana prometa za sva vozila između čvora Novska i čvora Okučani u smjeru Lipovca.

Kolona je duga dva kilometra, a na izlasku s autoceste na čvoru Novska kolona je dugačka kilometar.

Foto: Hrvatske autoceste

Kako javlja HAK, obilaskom se vozi po sljedećoj ruti: čvor Novska - DC47 - DC312 - ŽC3252 - DC5 - čvor Okučani.

