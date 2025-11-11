Obavijesti

BLOKIRANA CESTA

Strašna nesreća u Dugom Selu: Radnik smrtno stradao na poslu

Piše Ivana Mihaljević,
Strašna nesreća u Dugom Selu: Radnik smrtno stradao na poslu
Jedna je osoba poginula u Dugom Selu tijekom izvođenja radova. Policija i hitna su na terenu, a cesta je blokirana.

Strašna nesreća dogodila se jutros na području Dugog Sela. Policija je dojavu primila oko 9.15 sati, a prema prvim informacijama, jedna je osoba smrtno stradala tijekom obavljanja radova.

Očevid je u tijeku, a policija zasad ne otkriva detalje o tome što se točno dogodilo.

Čitatelji javljaju da se tragedija zbila u naselju Puhovo, gdje su od jutra brojna policijska i hitna vozila.

Vidjeli smo policijske šatore i sve je bilo blokirano, cesta je zatvorena, kažu svjedoci.

Policija osigurava mjesto događaja dok traje očevid, a više informacija bit će poznato nakon što se utvrde sve okolnosti ove tragične nesreće na radu.

