TEŠKO JE OZLIJEĐENA

Detalji užasa u Makarskoj: Uzeo signalnu raketu i pogodio ženu. On sa svatovima otišao u BiH?

Piše Ivan Štengl,
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kako doznajemo, ozlijeđena žena (30) dolazi iz Zadra, a počinitelj također. On je sa ostalim svatovima navodno nakon incidenta otišao na slavlje u Čapljinu, BiH, i priveden je tek po povratku

Policija je dovršila istragu na 34-godišnjakom zbog sumnje da je teško ozlijedio ženu u Makarskoj signalnom raketom. Žena je teško ozlijeđena u subotu  oko 18 sati na Kačićevom trgu, na prostoru ispred katedrale tijekom vjenčanja.

- Utvrđena je sumnja da je 27. rujna oko 18 sati u Makarskoj, Trg fra Andrije Kačića Miošića na prostoru ispred katedrale za vrijeme svadbenog slavlja aktivirao pirotehničko sredstvo-signalnu raketu, koje je nakon aktivacije pogodilo oštećenu 30-godišnjakinju koja je zadobila teške tjelesne ozlijede i hospitalizirana - navodi policija.

Protiv 34-godišnjaka slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.

Kako doznajemo, ozlijeđena žena (30) dolazi iz Zadra, a počinitelj također. On je sa ostalim svatovima navodno nakon incidenta otišao na slavlje u Čapljinu, BiH, gdje su nastavili svadbeno slavlje. Priveden je tek po povratku.

Dok su liječnici pružali pomoć djevojci (30), neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.
