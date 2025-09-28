Uhićen 34-godišnjak za kojeg se sumnja da je ozlijedio ženu na vjenčanju u Makarskoj

U subotu oko 18 sati u Makarskoj na Kačićevom trgu, na prostoru ispred katedrale tijekom vjenčanja najvjerojatnije je aktivirana signalna raketa koja je ozlijedila ženu koja je bila gošća na vjenčanju. Pružena joj je liječnička pomoć, utvrđena teška tjelesna ozljeda te je hospitalizirana, javlja PU splitsko-dalmatinska.

Danas u poslijepodnevnim satima uhićen je 34- gođišnji osumnjičenik sa zadarskog područja za kojeg se sumnja da je aktivirao pirotehnički uređaj i nad njim se provodi kriminalističko istraživanje.

O događaju je izvješteno državno odvjetništvo, obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje.