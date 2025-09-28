Obavijesti

ZADOBILA TEŠKE OZLJEDE

Uhićen 34-godišnjak za kojeg se sumnja da je ozlijedio ženu na vjenčanju u Makarskoj

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Uhićen 34-godišnjak za kojeg se sumnja da je ozlijedio ženu na vjenčanju u Makarskoj
Foto: PU istarska

Na vjenčanju u Makarskoj najvjerojatnije je aktivirana signalna raketa koja je ozlijedila ženu koja je bila gošća na vjenčanju. Pružena joj je liječnička pomoć te utvrđena teška tjelesna ozljeda

U subotu oko 18 sati u Makarskoj na Kačićevom trgu, na prostoru ispred katedrale tijekom vjenčanja najvjerojatnije je aktivirana signalna raketa koja je ozlijedila ženu koja je bila gošća na vjenčanju. Pružena joj je liječnička pomoć, utvrđena teška tjelesna ozljeda te je hospitalizirana, javlja PU splitsko-dalmatinska.

Danas u poslijepodnevnim satima uhićen je 34- gođišnji osumnjičenik sa zadarskog područja za kojeg se sumnja da je aktivirao pirotehnički uređaj i nad njim se provodi kriminalističko istraživanje.

OTIŠLI SLAVITI U ČAPLJINU Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH
Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH

O događaju je izvješteno državno odvjetništvo, obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje.

