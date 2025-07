Detalji užasa u Međimurju: 'To su vrijedni ljudi, suprug ubijene je bio dugogodišnji grobar...'

Žena (49) je ubijena, njen 59-godišnji suprug bori se za život u zagrebačkoj bolnici, nakon što je za sad nepoznati čovjek upao u njihovu kuću u Pleškovcu i napao ih. U tragediji je ozlijeđen i sin koji prima pomoć u bolnici u Čakovcu, dok kći prima psihološku pomoć. Načelnik Općine Sveti Jurja na Bregu, Anđelko Nagrajsalović za Međimurski.hr rekao je kako nikad nije čuo za nekakve nesuglasice unutar te obitelji.

Foto: Međimurski.hr

- To su vrijedni ljudi koji su se borili s nedaćama današnjice, a on je bio dobar radnik. Kod nas je bio grobar 14 godina. Ubijena supruga i on živjeli su s djecom i nemam saznanja da bi kod njih dolazilo do svađa. To je sve što znam - kazao je Nagrajsalović i izrazio iskrenu sućut obitelji.

Sumnja se da je masakr napravio netko od rodbine, piše Međimurski.hr.

Policija: 'Sumnjamo u nasilnu smrt'

Međimurska policija priopćila je kako su u nedjelju u 5,25 sati zaprimili dojavu kako je u obiteljskoj kući u Pleškovcu pronađeno dvoje ljudi s vidljivim teškim ozljedama po tijelu.

Foto: Međimurski.hr

Dolaskom hitnih službi na mjesto događaja pronađena je 49-godišnjakinja koja uslijed zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja, dok je 59-godišnjak s teških ozljedama opasnim po život prevezen u čakovečku bolnicu. Zbog sumnje u nasilnu smrt na mjesto događaja izlazi zamjenik županijske državne odvjetnice te će više informacija o okolnostima događaja biti poznato po okončanju očevida.

Ozlijeđeni prevezen helikopterom u Zagreb

59-godišnjak je zaprimljen u bolnicu Čakovec, a potom prevezen helikopter u Zagreb, potvrdio je za 24sata Robert Grudić, ravnatelj bolnice u Čakovcu.

- Upravo je u tijeku transport u Zagreb helikopterom. Čovjek je životno ugrožen. Ima ozlijede glave - rekao nam je doktor Grudić