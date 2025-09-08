Obavijesti

MUŠKARAC TEŠKO OZLIJEĐEN

Detalji užasa u Požegi: Drogiran autom naletio na muškarca koji je držao dijete u naručju

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Kod 28-godišnjeg vozača alkotestiranjem nije utvrđena prisutnost alkohola, dok je testiranjem na prisutnost droga u organizmu utvrđena prisutnost droge.

Muškarac (61) zadobio je teške ozljede, dok je dijete, koje je držao u naručju, zadobilo lakše ozljede, izvijestila je u ponedjeljak požeška policija. Na njih je u nedjelju oko 16.45 sati naletio 28-godišnji mladić na Trgu Svetog Trojstva, za vrijeme dok je promet trgom bio privremeno zatvoren odlukom Grada Požege.

Kako je izvijestila policija, mladić je vozio teretni automobil i kretao se unatrag, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti na siguran način. Stražnjim dijelom vozila udario je 61-godišnjeg pješaka koji je u naručju držao dijete.

U prometnoj nesreći je 61-godišnjak teško ozlijeđen, dok je dijete lakše ozlijeđeno.

Protiv njega slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
 

