U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Piše Hajrudin Merdanović, Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH

Tijelo muškarca (38) i teško ozlijeđenu ženu pronašli su utorak navečer u obiteljskoj kući na području Viškova kod Rijeke. 

Kako neslužbeno doznajemo, djevojka je vatrenim oružjem usmrtila partnera. Ona je trenutačno na odjelu intenzivne njege u KBC Rijeka gdje joj se bore za život.

O svemu se ranije oglasio i DORH.

- Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, u kojoj je od vatrenog oružja smrtno stradao 38-godišnji muškarac, dok je teške tjelesne ozljede opasne po život zadobila 37- godišnjakinja - napisali su.

