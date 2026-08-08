Kako se neslužbeno doznaje, privedena je žena (37), a s muškarcem je navodno bila u intimnoj vezi.
ZLOČIN U JELASU
Detalji užasa u Slavonskom Brodu: Uhitili su ženu (37) zbog smrti 71-godišnjeg muškarca
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Policija u Slavonskom Brodu dobila je u petak oko 23 sata dojavu da je u kući na području naselja Jelas pronađeno tijelo 71-godišnjaka.
- Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, policijski službenici su na mjestu događaja uhitili osobu koja se dovodi u svezu s navedenim - navode.
Kako se neslužbeno doznaje, privedena je žena (37), a s muškarcem je navodno bila u intimnoj vezi.
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