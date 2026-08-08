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ZLOČIN U JELASU

Detalji užasa u Slavonskom Brodu: Uhitili su ženu (37) zbog smrti 71-godišnjeg muškarca

Piše Franjo Lepan,
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Detalji užasa u Slavonskom Brodu: Uhitili su ženu (37) zbog smrti 71-godišnjeg muškarca
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Kako se neslužbeno doznaje, privedena je žena (37), a s muškarcem je navodno bila u intimnoj vezi.

Policija u Slavonskom Brodu dobila je u petak oko 23 sata dojavu da je u kući na području naselja Jelas pronađeno tijelo 71-godišnjaka.

- Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, policijski službenici su na mjestu događaja uhitili osobu koja se dovodi u svezu s navedenim - navode.

JEDNA OSOBA JE UHIĆENA UŽAS U SL. BRODU: U kući našli tijelo 71-godišnjaka! Policija sumnja na nasilnu smrt
UŽAS U SL. BRODU: U kući našli tijelo 71-godišnjaka! Policija sumnja na nasilnu smrt

Kako se neslužbeno doznaje, privedena je žena (37), a s muškarcem je navodno bila u intimnoj vezi.

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Komentari 23
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