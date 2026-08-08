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JEDNA OSOBA JE UHIĆENA

UŽAS U SL. BRODU: U kući našli tijelo 71-godišnjaka! Policija sumnja na nasilnu smrt

Piše Ivan Štengl,
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UŽAS U SL. BRODU: U kući našli tijelo 71-godišnjaka! Policija sumnja na nasilnu smrt
Foto: Goran Stanzl/Pixsell
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Nakon pronalaska tijela uslijedio je očevid i istraga

Pu brodsko-posavska dobila je u petak oko 23 sata dojavu da je u kući na području Slavonskog Broda pronađeno tijelo 71-godišnjaka.

- Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, policijski službenici su na mjestu događaja uhitili osobu koja se dovodi u svezu s navedenim - navode.

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Nakon pronalaska tijela uslijedio je očevid i istraga.

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Komentari 12
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