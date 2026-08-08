Nakon pronalaska tijela uslijedio je očevid i istraga
JEDNA OSOBA JE UHIĆENA
UŽAS U SL. BRODU: U kući našli tijelo 71-godišnjaka! Policija sumnja na nasilnu smrt
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Pu brodsko-posavska dobila je u petak oko 23 sata dojavu da je u kući na području Slavonskog Broda pronađeno tijelo 71-godišnjaka.
- Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, policijski službenici su na mjestu događaja uhitili osobu koja se dovodi u svezu s navedenim - navode.
Nakon pronalaska tijela uslijedio je očevid i istraga.
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