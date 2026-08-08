UŽAS U SL. BRODU: U kući našli tijelo 71-godišnjaka! Policija sumnja na nasilnu smrt

Pu brodsko-posavska dobila je u petak oko 23 sata dojavu da je u kući na području Slavonskog Broda pronađeno tijelo 71-godišnjaka.

- Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, policijski službenici su na mjestu događaja uhitili osobu koja se dovodi u svezu s navedenim - navode.

Nakon pronalaska tijela uslijedio je očevid i istraga.