Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu
POKUŠAJ TEŠKOG UBOJSTVA
Detalji užasa u Zagrebu: Tupim predmetom muškarac (87) teško ozlijedio članicu obitelji
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebačka policija dovršila je istragu nad 87-godišnjim muškarcem zbog sumnje u pokušaj teškog ubojstva 82-godišnje članice obitelji.
- Sumnja se da je osumnjičeni na području Markuševca tijekom noći sa srijede 29. na četvrtak 30. listopada uporabom tjelesne snage i tupog predmeta članicu obitelji višestruko teško ozlijedio - navodi policija.
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+