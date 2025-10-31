Detalji užasa u Zagrebu: Tupim predmetom muškarac (87) teško ozlijedio članicu obitelji

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad 87-godišnjim muškarcem zbog sumnje u pokušaj teškog ubojstva 82-godišnje članice obitelji.

- Sumnja se da je osumnjičeni na području Markuševca tijekom noći sa srijede 29. na četvrtak 30. listopada uporabom tjelesne snage i tupog predmeta članicu obitelji višestruko teško ozlijedio - navodi policija.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu.