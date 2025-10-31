Muškarac (59) vozio pijan i prije položenog vozačkog ispita, sud mu je dao 'paprenu' kaznu

Nadležni prekršajni sud u žurnom je postupku kaznio vozača (59) kojega su policajci zaustavili u srijedu 29. listopada u 21:40 sati u Ivanjskoj ulici u Koprivnici.

Naime, kako su priopćili iz PU koprivničko-križevačke, policijski službenici su tijekom nadzora cestovnog prometa zaustavili osobni automobil njemačke nacionalne registarske oznake, kojim je upravljao 59-godišnjak.





Provedenom kontrolom utvrdili su da vozač upravlja automobilom prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 2,18 promila. Kako je prijetila opasnost da će vozač nastaviti sa činjenjem prekršaja, policijski službenici su ga uhitili.



Vozača su jučer, 30. listopada, doveli na sud koji ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 2.640 eura.