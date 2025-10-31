Obavijesti

Muškarac (59) vozio pijan i prije položenog vozačkog ispita, sud mu je dao 'paprenu' kaznu

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ILUSTRACIJA

Muškarac je u Koprivnici vozio automobil njemačkih registracija. Policija ga je uhitila, a sud mu je u žurnom postupku izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2640 eura

Nadležni prekršajni sud u žurnom je postupku kaznio vozača (59) kojega su policajci zaustavili u srijedu 29. listopada u 21:40 sati u Ivanjskoj ulici u Koprivnici.

Naime, kako su priopćili iz PU koprivničko-križevačke, policijski službenici su tijekom nadzora cestovnog prometa zaustavili osobni automobil njemačke nacionalne registarske oznake, kojim je upravljao 59-godišnjak. 

NASTALA GUŽVA Zapalio se auto na silasku s autoceste kraj Zagreba, vozaču u gašenju pomogle 'Kobre'
Zapalio se auto na silasku s autoceste kraj Zagreba, vozaču u gašenju pomogle 'Kobre'


 
Provedenom kontrolom utvrdili su da vozač upravlja automobilom prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 2,18 promila. Kako je prijetila opasnost da će vozač nastaviti sa činjenjem prekršaja, policijski službenici su ga uhitili.
 
Vozača su jučer, 30. listopada, doveli na sud koji ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 2.640 eura.

