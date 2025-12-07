NOVI EXPRESS Neke stvari su i prije prijavljivane, ali očito ili nisu uspjeli sakupiti dovoljno dokaza ili nitko po tome nije radio, što ide na dušu i bivšim šefovima Uskoka i DORH-a.
MEGA-ISTRAGA! PLUS+
Detektivi kopaju i dalje: Mito od 190.000 eura je tek početak istrage protiv Mikulića...
Čitanje članka: 7 min
Uhićenje HDZ-ova glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i njegova kuma Dragana Krasića moglo bi biti tek početak odmotavanja složenoga klupka korupcije koje se namotavalo godinama. Mikulić i Krasić, koji je vodio sektor za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva prije umirovljenja ove godine, uhićeni su pod sumnjom da su primili 190.000 eura mita od dvaju vlasnika kamenoloma, ali njihov način rada upućuje istražitelje kako to nije prvi put da su radili isto.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku