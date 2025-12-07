Obavijesti

Detektivi kopaju i dalje: Mito od 190.000 eura je tek početak istrage protiv Mikulića...

Piše Ivan Pandžić,
Zagreb: Odluka oko istražnog postupka Andriji Mikuliću na Županijskom sudu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

NOVI EXPRESS Neke stvari su i prije prijavljivane, ali očito ili nisu uspjeli sakupiti dovoljno dokaza ili nitko po tome nije radio, što ide na dušu i bivšim šefovima Uskoka i DORH-a.

Uhićenje HDZ-ova glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i njegova kuma Dragana Krasića moglo bi biti tek početak odmotavanja složenoga klupka korupcije koje se namotavalo godinama. Mikulić i Krasić, koji je vodio sektor za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva prije umirovljenja ove godine, uhićeni su pod sumnjom da su primili 190.000 eura mita od dvaju vlasnika kamenoloma, ali njihov način rada upućuje istražitelje kako to nije prvi put da su radili isto.

