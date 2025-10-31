Obavijesti

Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice

Eksplozija je odjeknula Trešnjevkom, javio nam je uznemireni čitatelj iz Zagreba. Detonacija se čula kroz cijeli kvart, a komentari o objave su preplavile društvene mreže.

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice. 

"Detonacija me probudila", "čule su se sirene kroz cijeli grad", "vidjeli smo blijesak" samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je snažna detonacija probudila građane. Događale su se u više zagrebačkih kvartova, a pirotehnikom su se uništavale klupice, kante za smeće i dječji tobogani.

