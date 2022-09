Deur udario po oporbi: 'Ma otkud vam pravo da HDZ zovete veleizdajnicima, lopovima..?'

Dok se Vlada odgovorno nosi sa svim izazovima u ovim teškim vremenima, naglasio je za saborskom govornicom HDZ-ov Ante Deur, oporbeni zastupnici samo ih "pljuju" i zovu izdajnicima, lopovima, veleizdajnicima, kvislinzima... Ogorčen takvim nazivima uzvratio im je posebno se obrušivši na pojedine.

- Krenut ćemo redom - SDP, 1990. godina, sklanjanje naoružanja hrvatskom narodu dajući ga u ruke neprijateljima. Gospodo, osjećate li se odgovornima, da li vam je neugodno za sve poginule, ubijene, nestale civile i hrvatske branitelje - upitao je pa nastavio sa zastupnicama Centra.

- Gospođo Orešković, da li osjećate odgovornost kad su vas vodili tada kod današnjeg predsjednika Milanovića da mu zauzmete funkciju koju ste obnašali za vrijeme vladavine SDP-a, kad vas je vaš uvaženi svekar stavio na poziciju da blatite i vrijeđate hrvatske ljude. I sam današnji predsjednik, uvidjevši što je napravio, vas i kolegicu Puljak nazvao je jednim imenom, koje neću s ove govornice spominjati - rekao je.

Na red su došli i mostovci, koje je podsjetio da su dva puta sjedili u HDZ-ovim vladama.

- Most - dva puta vladavina, četiri ministra, predsjednik Sabora, ali što? Dolazite ovdje, vrijeđate HDZ. Htjeli ste biti u vlasti, ali bez odgovornosti. To je njihov jedini izričaj. Tko ste to vi, gospodo, da možete nazivati nekoga da je veleizdajnik? Po čemu su to vaše zasluge, čime vi imate pravo na to? Najbolje što je premijer Plenković napravio je što vas je za tri sekunde istjerao iz vlasti. I danas se pokazuje da je bio 100 posto u pravu. Od kud vam pravo da mene ili bilo koga iz HDZ-a bez imena i prezimena nazivate lopovima? Svatko ima svoje ime i prezime. Pozivali ste na prosvjed, sad kažete da niste odgovorni - istaknuo je.

A nije zaobišao ni Možemo, koji je na vlasti u Gradu Zagrebu.

- Da Vlada ove mjere nije dala Gradu Zagrebu, što bi se dogodilo, gospodo iz Možemo? Mogli bi na biciklu, kako ste i došli na vlast, i lagano doma u punoj brzini - zaključio je.

Zvane Brumnić, bivši SDP-ovac, trenutno u Klubu Socijaldemokrata, poručio mu je da ih proziva za nešto s čim oni nisu imali veze.

- Poziva se na to da ih se naziva veleizdajnicima, a ne navodi kako bi htio da ih se zove? Kako bi željeli da se zove stranka, koja samo u jednoj krađi ukrade milijardu kuna - upitao je pa dobio opomenu jer je replicirao koristeći povredu Poslovniku.

- To što ste optužili stranku da je ukrala milijardu kuna, ne znam od kud vam ta ideja i argument za tu tezu - odgovorio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

