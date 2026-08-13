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NIŽU SE OSUDE

Devastirano katoličko groblje kod Travnika: 'Nedopustiv napad na mjesto počinka'

Piše HINA,
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Devastirano katoličko groblje kod Travnika: 'Nedopustiv napad na mjesto počinka'
Foto: HDZ Travnik
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Portal Travnički vjesnik izvijestio je kako je policija reagirala na dojavu i navodno identificirala vjerojatnog počinitelja inicijala D.G., a istraga se nastavlja.

Katolično groblje u mjestu Slimena kod Travnika u središnjoj Bosni devastirano je, a o svemu je informirana lokalna policija koja provodi istragu, potvrdili su iz travničkog ogranka HDZ BiH iz kojega su kao i iz lokalnog HDZ-a 1990. oštro osudili ovaj incident.

Kako su priopćili iz općinskog odbora HDZ-a BiH, u incidentu koji se dogodio u srijedu oštećeno je ili uništeno nekoliko nadgrobnih spomenika, što je razvidno i iz fotografija koje su objavili na svom profilu na Facebooku.

Portal Travnički vjesnik izvijestio je kako je policija reagirala na dojavu i navodno identificirala vjerojatnog počinitelja inicijala D.G., a istraga se nastavlja.

"Ovakav čin predstavlja duboko uznemirujući i nedopustiv napad na mjesto počinka naših pokojnika, ali i na temeljne civilizacijske, moralne i društvene vrijednosti. Groblja su mjesta pijeteta, molitve, sjećanja i dostojanstva te moraju biti zaštićena i poštovana bez obzira na bilo kakve međuljudske, političke ili druge razlike", naveli su u reakciji HDZ-a BiH uz zahtjev da se ovaj incident do kraja istraži a odgovorni kazne.

Tome su se pridružili i iz travničkog odbora HDZ-a 1990. upozoravajući kako je skrnavljenje grobova uvreda za pokojnike ali i za njihove obitelji.

"Travnik je grad svih svojih ljudi i mora ostati mjesto u kojem se poštuju čovjek, njegova imovina, njegova bol i njegovo dostojanstvo. Možemo biti različiti po mnogočemu, ali postoje vrijednosti oko kojih ne smije biti podjela", istaknuli su iz HDZ-a 1990.

Mjesto Slimena nalazi se u župi Dolac, kraju koji je do rata u BiH bio pretežito nastanjen Hrvatima.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u tom je naselju živjelo tek 19 Hrvata dok ih 1991. godine bilo 371.

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