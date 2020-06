Devastirao je Cetinu kamenjem da bi bagerima mogao na otok

Stipe Pavić došao je sa strojevima i napravio poluotok kako bi mu strojevi prošli na drugu obalu...

<p>Rijekom mirno pluta mrtvo tijelo omanje ribe. Ubrzava preko nasipa od miniranog kamena. Zapinje repom za oštri vršak.</p><p>Leluja samo prednji dio, a onda sila vode pobjedi, pa cijela krene dalje. Naglo pada niz brzac nastao od nasipanja materijala kojem tu nikad nije ni bilo mjesto. Cetina je odnosi nizvodno čineći da izgleda kao da je opet živa. Mora da ta riba nebrojno puta u danu obavi ovaj morbidni ritual, jer kreće se u krug, okolo otočića Despotuša.</p><p>Mnogi do jučer nisu ni znali da u alkarskom kraju postoje otoci, a onda je <strong>Stipe Pavić</strong> iz tvrtke "Pambi Tabak" došao s građevinskim strojevima i od jednoga napravio poluotok. Nasuo je kamenje kako bi bageri mogli proći na Despotušu, tamo poravnati zemlju, izgraditi adrenalinski park, mjesto za djevojačke, ali i momačke zabave. Zip line. Odjel za streličarstvo. Prostor za dječje rođendane. Dočim se devastacija Cetine pojavila u medijima, građani su počeli zvati investitora i rezervirati termine:</p><p>- Dolaze rezervacije za ture na kajacima, proslave rođendana! Izgleda da smo napravili veliku promociju! OK, narušen mi je ugled, ali ljudi konačno dolaze u Sinj na odmor - poentira Stipe Pavić. Dobio je i optužni prijedlog Državnog inspektorata. Najavljuje osnivanje udruge za očuvanje Cetine.</p><p>- Prijavljivat ćemo sve septičke jame spojene na rijeku i sva odlagališta smeća - poručuje Stipe Pavić.</p><p>Pa to bi bilo super!</p><p>- To će vam tako i bit, imat ćemo udrugu koja će radit, a ne koja će...</p><p>...devastirat?</p><p>- ...a ne koja će prozivat. Aktivisti nisu došli sanirat topole na Despotuši, nego su tu samo kad triba prozivat. Na ruke se više nije moglo, tad smo stavili nasip - govori Pavić, uvjeravajući kako je imao papire.</p><p>Ekološki aktivist <strong>Marko Cvrlje </strong>već dugo upozorava na nasip do Despotuše.</p><p>- Njegov trud nitko ne osporava, ali sporno je nasipanje Cetine kako bi mu se pristupilo. To je nelegalan zahvat. Ne smije se događati da preko noći niknu nasipi na rijeci, kamenolomi u naseljima ili termoelektrane na bazenima pitke vode - poručuje aktivist.</p><p>A na prijavu Hrvatskih voda reagirao je Državni inspektorat:</p><p>- Protiv trgovačkog društva i odgovorne osobe podnijet će se optužni prijedlog i donijeti rješenje o uspostavi prijašnjeg stanja - stoji u dopisu DORH-a. Iz Hrvatskih voda kažu da će investitor promptno ukloniti nasip. Iz Pavićevih riječi da se zaključiti da to neće biti tako skoro.</p><p>- Imamo mi tu još dosta posla, nismo ništa radili zadnjih miseci kako je kiša padala, ali sad čin stane, treba pričekat da se spusti razina rijeke, ima tu još dosta faktora, tako da ne znamo točno kad će to sve bit gotovo - kaže investitor.</p><p>Nitko ne zna koliko će još puta ona mrtva riba obići Despotušu.</p>