Dezinfekcija, izolacija: 'Odijela bacimo nakon svakog pregleda'

Pula je uvela nove mjere u bolnicama kako bi spriječila moguće širenje korone. Primjerice, na porodiljnom odjelu očevi više ne mogu u rađaonice, nema posjeta, a kad ih voze kući, onda ih moraju čekati pred liftovima na izlaznim vratima.

Kako doznajemo, bolničko osoblje radi uobičajeno, a kako je njima i inače bilo sve opremljeno dezinfekcijskim sredstvima, nemaju posebnih novih uvjeta rada. Barem ne za sada. U Pulskoj zaraznoj bolnici u karanteni je dvoje pacijenata iz Labina koji su se zarazili koronom radeći na skijalištu u Tirolu. Dobro se oporavljaju. Liječnici im vrlo rijetko ulaze u sobu jer za to nema potrebe, a i pristup nije jednostavan.

Posebno zbrinjavaju otpad

- Kao i u Zagrebu, postoji protokol po kojemu se postupa s takvim pacijentima. Imamo dobru komunikaciju portafonom, ali i mobitelima. Hrana im se ostavlja pred vratima te je uzimaju kad se osigura da nema nikoga od osoblja u blizini. Sve za sada odlično funkcionira - pojašnjavaju nam liječnici koji rade na zaraznom odjelu. No kad ulaze u prostoriju s oboljelima, moraju nositi posebna zaštitna odijela kojima je prekriven svaki dio njihova tijela. A za to im treba i do pola sata pripreme.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Traje taj postupak jer se pažljivo moraju odjenuti zaštitni ogrtač, naočale, maska, kapa, vizir, rukavice i navlake za cipele. Nakon izlaska iz prostorija u kojima smo boravili sa zaraženima, nakratko se provjetravamo na zraku. Potom uklanjamo vizir koji bi mogao biti kontaminiran kapljicama od kihanja i kašljanja pacijenata. Ogrtač se skida na poseban način tako da se dezinficiranim rukavicama gura iznutra prema van. Jako je važno da se ruke dezinficiraju nakon svakog uklonjenog komada odjeće. Sve se to potom baca u kantu za infektivni otpad, a mi se potom po 20 minuta moramo provjetravati na zraku u jednokratnim hlačama i majicama - detaljno nam opisuju liječnici što sve trebaju napraviti kako bi se osigurali od zaraze.

Provjerili smo i kako se zbrinjava otpad u kojemu se nalazi korona.

Hermetički se sve zatvara

Jedna od tvrtki koja u Zagrebu odvozi i uništava infektivni otpad je Gajeta d.o.o. Koja se još od 2001. godine time bavi.

- Kao i sav infektivni otpad, i zaštitna odijela koja koriste liječnici zbog korone završavaju u specijalnim kantama koje se potom hermetički zatvaraju. Otkako su se u Hrvatskoj pojavili ljudi zaraženi ovim virusom, još smo više postrožili način otpremanja otpada. Naime, u posebne kante koje imaju zapremninu od 20 i 50 litara stavljaju se obično crvene PVC vreće. Prije nego što se one stave, kanta se dezinficira izvana i iznutra. Potom se opet dezinficira kad se postavi vreća. Nakon što se kanta napuni otpadom, hermetički se zatvara i još jednom se dezinficira. Zbog korone je naputak da se sve stavlja u još jednu PVC vreću i opet dezinficira da budemo sigurniji te se na te kante stavlja naljepnica posebno visokog rizika - pojasnila nam je direktorica Jasminka Jović.

Svi njihovi vozači imaju, kaže, potrebnu opremu i zaštitu.

- Otpad se prevozi kombijima koji se također dezinficiraju. Vozači imaju kod sebe sva potrebna dezinfekcijska sredstva, rukavice i maske. Otpad dovoze na Črnomerec, gdje se nalazi uređaj koji zovemo sterilizator. Ovisno o broju spremnika, treba mu oko 40 minuta da sav otpad dezinficira i usitni te ga dovede u stanje tehnološki neopasnog. Dalje ga preuzimaju tvrtke koje se bave takvim otpadom - kaže nam Jasminka.

Dodaje kako su kod njih česte inspekcije i da dolaze nenajavljeno jer se radi o specifičnom otpadu. Jasminka kaže da se ne boje korone ništa manje ni više od drugih virusa.

- Kad znate gdje leži opasnost, onda tome posebno oprezno pristupate - zaključila je.