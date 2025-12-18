DHFR napravio iznimku u oko Matanića: Odluku o njegovu isključenju donijela je Skupština

U srijedu ujutro smo objavili da je Društvo hrvatskih filmskih redatelja trajno izbacilo Dalibora Matanića iz članstva. 24sata su to doznala iz tri neovisna izvora, a kasnije nam je i telefonski potvrđeno iz same udruge.

Prema Statutu udruge, kako smo pisali, odluku o izbačaju donosi Nadzorni odbor.

- Odluku o isključenju člana Društva donosi Nadzorni odbor u skladu s člankom 40. Statuta, nakon provedenog disciplinskog postupka - piše.

Iz DHFR-a su nam se javili s molbom da ispravimo taj podatak.

- Skupština Društva hrvatskih filmskih redatelja (DHFR), kao najviše tijelo udruge, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj 16. prosinca 2025. donijela je odluku o isključenju člana Dalibora Matanića iz DHFR-a zbog narušavanja ugleda i dostojanstva udruge i redateljske profesije kao takve - kažu.

Nazvali smo ih povratno da razjasnimo tu situaciju.

- Inače je takva procedura kao u Statutu, da o isključenju odlučuje Nadzorni odbor, no ovoga puta je o tome odlučivala Skupština kao najviše tijelo udruge - govori djelatnik koji nam se javio na telefon.

Zanimalo nas je i tko je predložio te kako su glasovali.

- Nisam siguran točno tko je predložio, ali je prijedlog došao od članova Društva. Ne mogu Vam reći koliko članova je glasalo da ga se izbaci jer je to interni podatak, ali sve odluke na Skupštini se donose većinom glasova - rekao nam je djelatnik koji se javio na telefon.