DHMZ izdao alarme. Dio zemlje u je 'crvenom'. Past će puno kiše, puhat će orkanska bura

U četvrtak će, kaže DHMZ, biti pretežno oblačno s kišom, mjestimice obilnom, osobito na Jadranu i krajevima uz njega gdje su mogući i lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i bura u jačanju na jaku, podno Velebita i olujnu s orkanskim udarima. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda, između 10 i 15, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 14 do 18, a uz dalmatinsku obalu od 18 do 23 °C.

U petak će biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, osobito na Jadranu i uz pljuskove s grmljavinom. Lokalno obilna kiša, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega. Vjetar umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni i zapadni, prolazno moguće jak. Na Jadranu jaka i olujna bura, u Dalmaciji sjeverozapadnjak, na jugu jugo i južni vjetar, poslijepodne vjetar u slabljenju. Najniža temperatura od 8 do 13, u Dalmaciji do 16 do 19 °C. Najviša dnevna od 10 do 15, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 23 °C.

DHMZ je za četvrtak i petak za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Velebitski kanal izdao crveno upozorenje zbog snažnog vjetra. Za ostatak zemlje izdali su narančasto odnosno žuto upozorenje radi jake kiše i grmljavinskih nevremena. Jedino je osječka regija u "zelenom".

Foto: DHMZ

