DHMZ izdao novo upozorenje: Rastu vodostaji, opasnost je od poplava. Evo gdje je kritično

Piše Luka Safundžić,
DHMZ izdao novo upozorenje: Rastu vodostaji, opasnost je od poplava. Evo gdje je kritično
ILUSTRACIJA | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vodostaji Save do Stare Gradiške su u porastu s tendencijom porasta. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom porasta, kažu iz DHMZ-a

DHMZ je izdao nova hidrološka upozorenja zbog nastavka obilnih oborina, koje će utjecati na vodostaje na brojnim rijekama u zemlji. Prema priopćenju DHMZ-a, dosadašnja obilna oborina nastavlja se danas i sutra, čime će se povećati vodostaji na donjem dijelu sliva Kupe, Une, lijevih pritoka Save te na manjim vodotocima sliva Drave. 

- Pojedine rijeke su već ušle u mjere obrane od poplava te bi mogle dosegnuti i visoke mjere obrane od poplava - navode iz DHMZ-a.

Što se tiče mjera obrana od poplava, pripremno stanje je proglašeno za sljedeće rijeke i lokacije: Bednja – Lepoglava; Glina – Široka Rijeka; Ilova – Maslenjača; Korana – Velemerić, Karlovac; Kupčina – Lazina brana; Mala Neretva – Opuzen ustava nizvodno; Potok Vojlovica – Čačinci; Sabirni kanal AC ZG-RI – Lazina; Una – Hrvatska Kostajnica. Redovne mjere obrane od poplava uvedene su na Glogovnici – Koritna; Krapini – Kupljenovo; Lonji – Lonjica most; Spojnom kanalu ZLGČ – Poljanski Lug; Zelini – Božjakovina, dok je izvanredno stanje proglašeno na Sunji – Sunja.

PROBIJALI SE RALICAMA HGSS kod Plaškog spasio obitelj sa četvero djece: Zapeli su u snijegu te su ostali i bez goriva
HGSS kod Plaškog spasio obitelj sa četvero djece: Zapeli su u snijegu te su ostali i bez goriva

Vodostaji po rijekama: Sava -  Vodostaji do Stare Gradiške su u porastu, s tendencijom daljnjeg rasta. Nizvodno vodostaji stagniraju, no s tendencijom porasta. U gornjem toku Save tijekom vikenda porast će se završiti, dok će donji tok nastaviti rasti. Trenutno su vodostaji u domeni niskih i srednje niskih voda. Kupa - Vodostaji do Zapeća opadaju s tendencijom daljnjeg opadanja. Nizvodno do Karlovca vodostaji rastu, ali s tendencijom opadanja. U donjem toku Kupe vodostaji su još u porastu, dok će gornji tok tijekom vikenda bilježiti opadanje. Vodostaji se kreću od niskih do srednjih voda.

Glina – Vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja krajem vikenda. Korana – Vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja krajem vikenda, u domeni srednjih voda. Una – Vodostaji su u porastu i tijekom vikenda, u domeni srednje niskih voda.

ZAUSTAVI SE VJETRE Tomašević: Vjetar je jači nego 2023. Službe su dobile preko 1000 poziva građana!
Tomašević: Vjetar je jači nego 2023. Službe su dobile preko 1000 poziva građana!

Dunav – Vodostaji su trenutno u stagnaciji, s tendencijom blagog porasta tijekom vikenda, u domeni niskih voda. Mura – Vodostaji stagniraju, no s tendencijom porasta tijekom vikenda, u domeni niskih voda. Drava – Vodostaji su u stagnaciji s tendencijom porasta tijekom vikenda, u domeni niskih voda.

Hidrološka situacija i dalje zahtijeva oprez, osobito na rijekama Kupe, Une i Glini, gdje je aktivirano više mjera obrane od poplava. DHMZ poziva lokalne stanovnike i nadležne službe na kontinuirano praćenje vodostaja i poštivanje upozorenja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
OZLIJEĐENI VATROGASCI Udari vjetra i do 120 km/h. Ponovno se oglasio HR-ALARM!
ORKANSKO NEVRIJEME

OZLIJEĐENI VATROGASCI Udari vjetra i do 120 km/h. Ponovno se oglasio HR-ALARM!

S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red
Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'
TEŽAK SUŽIVOT

Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'

Grad Zagreb je od siječnja do 23. veljače putem aplikacije zaprimio ukupno 384 prijava za uklanjanjem gnijezda vrana. Djelatnici Zrinjevca su do početka lovostaja uklonili njih 259
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati
USKOK NA SKIJANJU

Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

Da policija nije slučajno zaustavila Erora s gotovinom, jasno je svakome jer je zaustavljen u prostoru Schengena. Saznali smo tko je misteriozna Slovakinja, otkud ona u Paradise Papers, i što kažu ljudi koji ju poznaju

