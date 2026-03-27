DHMZ izdao novo upozorenje: Rastu vodostaji, opasnost je od poplava. Evo gdje je kritično

DHMZ je izdao nova hidrološka upozorenja zbog nastavka obilnih oborina, koje će utjecati na vodostaje na brojnim rijekama u zemlji. Prema priopćenju DHMZ-a, dosadašnja obilna oborina nastavlja se danas i sutra, čime će se povećati vodostaji na donjem dijelu sliva Kupe, Une, lijevih pritoka Save te na manjim vodotocima sliva Drave.

- Pojedine rijeke su već ušle u mjere obrane od poplava te bi mogle dosegnuti i visoke mjere obrane od poplava - navode iz DHMZ-a.

Što se tiče mjera obrana od poplava, pripremno stanje je proglašeno za sljedeće rijeke i lokacije: Bednja – Lepoglava; Glina – Široka Rijeka; Ilova – Maslenjača; Korana – Velemerić, Karlovac; Kupčina – Lazina brana; Mala Neretva – Opuzen ustava nizvodno; Potok Vojlovica – Čačinci; Sabirni kanal AC ZG-RI – Lazina; Una – Hrvatska Kostajnica. Redovne mjere obrane od poplava uvedene su na Glogovnici – Koritna; Krapini – Kupljenovo; Lonji – Lonjica most; Spojnom kanalu ZLGČ – Poljanski Lug; Zelini – Božjakovina, dok je izvanredno stanje proglašeno na Sunji – Sunja.

Vodostaji po rijekama: Sava - Vodostaji do Stare Gradiške su u porastu, s tendencijom daljnjeg rasta. Nizvodno vodostaji stagniraju, no s tendencijom porasta. U gornjem toku Save tijekom vikenda porast će se završiti, dok će donji tok nastaviti rasti. Trenutno su vodostaji u domeni niskih i srednje niskih voda. Kupa - Vodostaji do Zapeća opadaju s tendencijom daljnjeg opadanja. Nizvodno do Karlovca vodostaji rastu, ali s tendencijom opadanja. U donjem toku Kupe vodostaji su još u porastu, dok će gornji tok tijekom vikenda bilježiti opadanje. Vodostaji se kreću od niskih do srednjih voda.

Glina – Vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja krajem vikenda. Korana – Vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja krajem vikenda, u domeni srednjih voda. Una – Vodostaji su u porastu i tijekom vikenda, u domeni srednje niskih voda.

Dunav – Vodostaji su trenutno u stagnaciji, s tendencijom blagog porasta tijekom vikenda, u domeni niskih voda. Mura – Vodostaji stagniraju, no s tendencijom porasta tijekom vikenda, u domeni niskih voda. Drava – Vodostaji su u stagnaciji s tendencijom porasta tijekom vikenda, u domeni niskih voda.

Hidrološka situacija i dalje zahtijeva oprez, osobito na rijekama Kupe, Une i Glini, gdje je aktivirano više mjera obrane od poplava. DHMZ poziva lokalne stanovnike i nadležne službe na kontinuirano praćenje vodostaja i poštivanje upozorenja.