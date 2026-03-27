PROBIJALI SE RALICAMA

HGSS kod Plaškog spasio obitelj sa četvero djece: Zapeli su u snijegu te su ostali i bez goriva

Piše Helena Tkalčević,
Foto: HGSS

Spašavatelji HGSS-a dobili su dojavu MUP-a o šesteročlanoj obitelji na cesti između Like i Plaškog s kojom rodbina nije mogla uspostaviti kontakt. Dva tima su krenula iz dva smjera...

HGSS-ovci iz Stanice Ogulin u četvrtak su navečer spasili šesteročlanu obitelj koja je ostala zametena u vozilu u snijegu. Kako su izvijestili iz HGSS-a, po dojavi MUP-a, njihova Stanica Ogulin pokrenula je potragu za obitelji (2 odraslih i četvoro djece) s kojom nije bilo moguće uspostaviti kontakt na području između Like i Plaškog, u uvjetima crvenog meteoalarma.

Foto: HGSS stanica Ogulin

- U akciji je sudjelovalo 14 članova koji su se probijali kroz snijeg i zapreke iz dva smjera, uz veliku pomoć zimskih službi. Vozilo je pronađeno zameteno u snijegu, a obitelj je odmah zbrinuta i sigurno prevezena na toplo. Brzom reakcijom i odličnom koordinacijom svih uključenih, akcija je uspješno završena u noćnim satima - napisali su na Facebooku i zahvalili "zaposlenicima poduzeća Kušanić i gospodinu Pavličiću koji su ralicama očistili veći dio puta".

Foto: HGSS stanica Ogulin

Iz HGSS-ove Stanice Ogulin napisali su da su u četvrtak u večernjim satima dobili poziv od MUP-a, a prema dojavi, radilo se o ženi i četvero djece s kojom rodbina nije mogla uspostaviti kontakt. Obitelj se vozila iz Like prema Plaškom, kroz slabo naseljeno područje, mjestimično bez mobilnog signala. Rodbina nije znala gdje bi se obitelj mogla nalaziti.

- Malo poslije 21 sat poslan je poziv članovima stanice, od kojih se brzo odazvalo njih 14. Obzirom na samu dojavu te vrlo lošu vremensku prognozu, žurno smo krenuli u akciju. U razgovoru s vozačima ralice, saznali smo da je auto viđen na cesti Dabar - Lička Jesenica pa smo svoje napore usmjerili na to područje. Iz stanice su krenula dva vozila, a plan je bio tražiti iz dva smjera - napisali su.

Foto: HGSS stanica Ogulin

Jedan tim probijao se iz smjera Križpolja. Osim snijega, usporavale su ih brojne izvale stabala koje su prepriječile put.

- Obzirom da nismo od jučer, u autu je bila motorka (hvala poduzeću Semmerlock!) pa smo zastoj brzo riješili. Ipak smo mi stanica sa [Štilom]! Ovim putem se zahvaljujemo zaposlenicima poduzeća Kušanić koji su nam priskočili u pomoć s ralicom! Drugi tim se kretao, tj. probijao, iz smjera Ličke Jesenice. I njima su visok snijeg i zapusi zadavali probleme te se bez pomoći ralice gospodina Pavličića ne bi uspjeli probiti tako visoko - napisali su.

Foto: HGSS stanica Ogulin

Najzad su došli do vozila, koje je ostalo u snijegu, a malo prije dolaska spašavatelja i bez goriva. Obitelj (muškarac, žena i četvero male djece) spašavatelji su odmah utoplili, prebacili u stanični Defender te spustili u nizinu. 

Njihovom brzom akcijom te izvrsnom koordinacijom sa zimskim službama, akcija je uspješno završena u 1:30, povratkom spašavatelja u stanicu.

