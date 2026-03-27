ZAUSTAVI SE VJETRE

Tomašević: Vjetar je jači nego 2023. Službe su dobile preko 1000 poziva građana!

Piše Filip Sulimanec,
Zagreb: Olujni vjetar iščupao stablo u Ulici Bartola Kašića koje je palo na parkirane automobile | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Sve gradske službe su na terenu od jučer i ovim im se putem želim od srca zahvaliti. Vatrogasci, policija, Holding, ZET i civilna zaštita radili su cijelu noć te nastavljaju raditi danas i sutra

Gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije zbog jakog nevremena koje je jučer pogodilo metropolu, a ne smiruje se ni danas.

 - Zagreb je od jučer pogođen snažnim nevremenom koje će, prema prognozama, potrajati još do sutra. Nažalost, rano jutros smo imali udare vjetra i do 120 km/h, što je jače nego tijekom velike oluje 2023. godine - rekao je gradonačelnik.

 - Od jučer popodne zabilježeno je oko tisuću poziva prema 112, a vatrogasci su već odradili stotine intervencija, uz još stotine na čekanju. U Zagrebu su oštećeni brojni krovovi, vozila, prometnice i javni objekti, a velik broj stabala je srušen diljem grada. No, na svu sreću, prema trenutačnim informacijama nema smrtno stradalih osoba - rekao je te zahvalio gradonačelnicima drugih gradova koji su ponudili pomoć.

 - Sve gradske službe su na terenu od jučer i ovim im se putem želim od srca zahvaliti. Vatrogasci, policija, Holding, ZET i civilna zaštita radili su cijelu noć te nastavljaju raditi danas i sutra. Dajemo sve od sebe da se štete saniraju što je brže moguće. Zahvaljujem i kolegama iz drugih gradova koji su ponudili pomoć izjavio je Tomašević te pozvao na oprez.

 - Iz sigurnosnih razloga jutros smo donijeli odluku da danas nema nastave u školama, stoga vas molim za strpljenje i oprez. Ako ne morate, izbjegavajte izlazak van. Posebno izbjegavajte parkove i boravak na otvorenom jer postoji opasnost od pada grana i raznih predmeta nošenih vjetrom. Nažalost, i dalje smo usred nevremena i šteta se još uvijek stvara. Vjetar se može primiriti na desetak minuta, no jaki udari vjetra potrajat će do sutra u podne. Kada se situacija smiri, napravit ćemo procjenu i poduzeti sve potrebne korake za sanaciju i pomoć građanima. Zagreb je i ranije prolazio kroz teške situacije – proći ćemo i kroz ovu. Čuvajte se, pazite jedni na druge i ostanite na sigurnom - zaključio je.

