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ANALIZA VREMENSKIH PRILIKA

DHMZ: Lipanj je u većem dijelu Hrvatske bio topliji od prosjeka

Piše Antonela Šaponja,
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DHMZ: Lipanj je u većem dijelu Hrvatske bio topliji od prosjeka
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Foto: DHMZ
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Lipanj je bio ekstremno topao na Puntijarci, u većem dijelu gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja, uključujući Šibenik, Knin, Komižu, Lastovo i Dubrovnik

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je analizu vremenskih prilika za lipanj 2026. godine, prema kojoj je mjesec u većem dijelu Hrvatske bio topliji od višegodišnjeg prosjeka. Najveća odstupanja zabilježena su u gorskim krajevima i na dijelu Jadrana, dok su oborine u većini zemlje bile u granicama višegodišnjeg prosjeka.

Prema podacima DHMZ-a, odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu na klimatološki normal za razdoblje od 1991. do 2020. godine kretala su se od 1,7 °C, koliko je izmjereno u Daruvaru i Makarskoj, do čak 3,5 °C na Zavižanu.

Foto: DHMZ

Prema raspodjeli percentila, lipanj je bio ekstremno topao na Puntijarci, u većem dijelu gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja, uključujući Šibenik, Knin, Komižu, Lastovo i Dubrovnik.

U većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina te u ostatku južnog Hrvatskog primorja mjesec je ocijenjen kao vrlo topao, dok su na meteorološkoj postaji Daruvar zabilježeni topli vremenski uvjeti.

Kada je riječ o oborinama, odstupanja u odnosu na klimatološki normal kretala su se od svega 2,7 posto u Malom Lošinju, gdje je tijekom lipnja palo samo 1,5 milimetara kiše, do 188,9 posto u Varaždinu, gdje je izmjereno 169,4 milimetra oborine.

Foto: DHMZ

Prema analizi DHMZ-a, oborinske prilike u većem dijelu Hrvatske bile su u granicama normale. Ipak, na području Bjelovara i Varaždina lipanj je bio vrlo kišan, dok je u Pločama ocijenjen kao kišan.

S druge strane, u istočnoj Hrvatskoj, na području Gradišta i Slavonskog Broda, kao i u dijelu gorskih krajeva, zabilježeni su sušni uvjeti, dok je u Ogulinu mjesec bio vrlo sušan.

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