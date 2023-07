DHMZ o strašnoj oluji: 'Jedna je od najjačih ikada na području Zagreba otkako je mjerenja...'

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) oglasio se o nevremenu koje je u srijedu popodne zahvatilo Zagreb, kao i još desetak županija. Četvero ljudi izgubilo je živote.

Priopćenje DHMZ-a prenosimo u cijelosti:

Prije svega želimo izraziti sućut obiteljima poginulih u jučerašnjem olujnom nevremenu koje je zahvatilo velik dio kontinentalne Hrvatske te želimo brz oporavak ozlijeđenima.

Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme bilo je izuzetno jako i bilo je samo dio dugoživućeg grmljavinskog nevremena većih prostornih dimenzija (tzv. mezoskalni konvektivni sustav), u okviru kojeg su se stvarale grmljavinske superćelije (sustavi s izraženom rotacijom).

Dostupni podaci pokazuju kako su udari vjetra na zagrebačkom području bili olujni na granici orkanskih što ih svrstava među najjače zabilježene na ovom području.

Nakon središnje Hrvatske, grmljavinsko nevrijeme nastavilo je putovati prema istoku, te je sličnom žestinom zahvatilo još brojne gradove (Lipik, Slavonski Brod, Županja...) gdje su izmjerene brzine vjetra i do 180 km/h.

Prognoza nevremena

Uvjeti za pljuskove i grmljavinu u središnjoj Hrvatskoj su prognozirani u općoj prognozi s 18. na 19. srpnja, a naznake u izgledima vremena za kopno dane su već 16. srpnja 2023.

Prognoze izdane 18. i kasnije 19. srpnja 2023. dale su i mogućnost nevremena praćenog jakim vjetrom.

Objavljena su i upozorenja na opasne vremenske prilike u kontinentalnoj Hrvatskoj - za grmljavinsko nevrijeme od 18. srpnja na snazi je drugi stupanj odnosno narančasto, a prilikom približavanja sustava iz Italije preko Slovenije stupanj upozorenja je jučer, 19. srpnja iza 15 h podignut na najviši crveni.

Narančasto i crveno upozorenje

I jedno i drugo upozorenje ukazuje na opasno vrijeme. Narančasto znači da je vrijeme opasno, a crveno da je izuzetno opasno. Pritom je važno pratiti na koji se parametar (temperatura, vjetar, grmljavina…) odnosi upozorenje.

U opisu narančastog upozorenja za grmljavinu piše: BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča te prekidi u aktivnostima na otvorenom i u prometu.

U opisu crvenog upozorenja za grmljavinu piše: PODUZMITE MJERE kako bi se zaštitili i djelujte prema savjetima danim od strane nadležnih tijela. Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti.

Nadalje, kada se izdaje crveno upozorenje osim većeg intenziteta očekuje se grmljavinsko nevrijeme na većem području. Točnije, koliki će dio regije biti zahvaćen grmljavinskim nevremenom.

Koliko je bila jaka oluja u Zagrebu

Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme bilo je izuzetno jako i bilo je samo dio dugoživućeg grmljavinskog nevremena većih prostornih dimenzija (mezoskalni konvektivni sustav), u okviru kojeg su se stvarale grmljavinske superćelije (sustavi s izraženom rotacijom). Dostupni podaci pokazuju kako su udari vjetra bili olujni na granici orkanskih. To ih svrstava među najjače zabilježene na zagrebačkom području. Primjerice na Plesu je izmjeren udar od 115 km/h. Palo je od 20 do 35 litara po četvornom metru u 10ak minuta. Da je kiša nastavila padati tim intenzitetom za sat vremena palo bi 150-200 litara kiše po četvornom metru. Prema sadašnjim analizama to je bila jedna od najjačih grmljavinskih oluja u Zagrebu otkada postoje mjerenja. Međutim, konačan odgovor možemo dati nakon što se provedu sve analize i kada podaci prođu sve stupnjeve kontrole propisane standardima Svjetske meteorološke organizacije.

Nakon središnje Hrvatske, grmljavinsko nevrijeme nastavilo je putovati prema istoku, te je sličnom žestinom zahvatilo još brojne gradove (Lipik, Slavonski Brod, Županja...) gdje su izmjerene brzine vjetra i do 180 km/h.

Prognoze za sljedeće dane

Atmosfera je i dalje nestabilna nad kopnom pa su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Mjestimične kiše može biti već večeras. U drugom dijelu petka te osobito u noći na subotu postoji mogućnost za izraženije grmljavinsko nevrijeme, ne samo u unutrašnjosti, nego i na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana.

Pratite prognoze i upozorenja DHMZ-a

Sredstvima javnog informiranja, na mrežnim stranicama DHMZ-a, službenom Twitter profilu DHMZ-a, naši prognostičari svakodnevno izdaju opće vremenske prognoze i po potrebi upozorenja na opasne vremenske pojave.