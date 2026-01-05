Pred Hrvatskom su dani obilježeni snijegom, mećavom i vrlo niskim temperaturama u unutrašnjosti, dok će Jadran pogoditi jaka i olujna bura. Obilna kiša u Dalmaciji lokalno bi mogla uzrokovati bujične i urbane poplave.
DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!
Do četvrtka, 8. siječnja 2026., očekuju se vrlo nepovoljni vremenski uvjeti, zbog čega su izdana upozorenja na snijeg, obilnu oborinu i olujan vjetar. Na Jadranu vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru, na jugu i jugo te južni vjetar. U Dalmaciji lokalno obilna kiša, moguće su i bujične te urbane poplave. U unutrašnjosti često snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje i deblji snježni pokrivač, objavio je DHMZ u ponedjeljak.
Obilna kiša na Jadranu, snijeg uz snježni pokrivač u unutrašnjosti
Do sredine tjedna na Jadranu vrlo nestabilno uz kišu, u Dalmaciji mjestimice i obilnu, praćenu grmljavinom. Lokalno će pasti i više od 100 litara kiše po četvornom metru, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava.
U unutrašnjosti će većinom padati snijeg, stvarat će se snježni pokrivač, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje, gdje se do kraja srijede očekuje od 20 do, lokalno u Lici, 50 cm akumuliranog snijega.
U gorskim krajevima puhat će i jak vjetar, pa su vrlo vjerojatni i snježni zapusi te mećava.
Uz pad temperature kiša će i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre prelaziti u susnježicu i snijeg. Snježnih oborina može biti i ponegdje na obali, osobito na sjevernom Jadranu u utorak. Na jugu Like, u planinskim predjelima Dalmacije, u ponedjeljak 5. siječnja, i na krajnjem istoku moguća je pojava kiše koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i predmetima.
Na Jadranu vrlo vjetrovito
Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će jaka bura, u utorak (6. siječnja) i srijedu (7. siječnja) i olujna s orkanskim udarima, zbog čega će zasigurno biti ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu. Udari bure lokalno će biti i oko 130 km/h. Na jugu zemlje pak povremeno jak jugozapadni i južni vjetar te jugo.
Slabljenje bure očekuje se tijekom četvrtka (8. siječnja).
U većini unutrašnjosti do četvrtka (8. siječnja) dani će biti studeni, odnosno temperatura zraka ni tijekom dana neće prelaziti 0 °C. Temperatura zraka bit će i na Jadranu u postupnom padu, osobito na sjevernom dijelu, a pritom će jaka i olujna bura dodatno pojačavati osjet hladnoće, stoga će osjet ugode ponegdje biti u kategoriji “iznimno hladno”.
U četvrtak sa sjeverozapada postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake, pa će jutro biti još hladnije nego prethodnih dana. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će često biti oko -5 °C, mjestimice i oko –10 °C, a negativnih vrijednosti temperature bit će lokalno i na obali, osobito na sjevernom Jadranu.
Sinoptička situacija
Tijekom ponedjeljka, 5. siječnja, dolina s hladnim zrakom produbit će se prema Pirenejskom poluotoku, a na njezinoj će prednjoj strani s jugozapada nad naše krajeve pritjecati i dalje vlagom bogat zrak. Istovremeno će se sa sjevera spuštati hladan zrak koji će do kraja srijede zahvatiti i jug naše zemlje.
Prizemno se nad Sredozemljem zadržava polje sniženog tlaka zraka s pripadnim frontalnim poremećajima (Slika 1). Sa zapada kontinenta pak jača ogranak anticiklone podržavajući razlike u tlaku zraka između spomenute anticiklone i ciklonalnih centara južnije
što dovodi do vjetrovitog vremena na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije.
Pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi
Na snazi su upozorenja za snijeg, obilnu oborinu i olujan vjetar, a nepovoljni vremenski uvjeti osobito mogu utjecati na promet i aktivnosti na otvorenom.
Preporučujemo redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta dnevno. Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima.
