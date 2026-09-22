DHMZ: Od danas meteorološka upozorenja stižu po županijama

Državni hidrometeorološki zavod objavio je da od 22. rujna izdaju meteorološka upozorenja za kopneni dio Hrvatske po županijama. Umjesto dosadašnjih osam klimatoloških regija, upozorenja se sada izdaju za 20 županija i Grad Zagreb, a novi, prostorno detaljniji prikaz dostupan je na meteo.hr.

Foto: DHMZ

- Građani tako lakše mogu provjeriti odnosi li se upozorenje na područje u kojem žive, borave ili putuju. Partnerima u sustavu civilne zaštite upozorenja po županijama bolje odgovaraju teritorijalnom ustroju te olakšavaju planiranje pripravnosti i djelovanja - napisali su.

Za više informacija dostupni su:

- Vodič za meteorološka upozorenja DHMZ-a – objašnjava kako pronaći i čitati upozorenja, kako prognostičari procjenjuju opasnost te koje su uloge DHMZ-a, Meteoalarma i SRUUK-a.

- Infografika – kako čitati meteorološka upozorenja – kratke vizualne upute za praćenje upozorenja na meteo.hr.