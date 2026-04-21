POGLEDAJTE FOTKE DiCaprija iz istražnog zatvora doveli na ispitivanje u USKOK

Robert DiCaprio 838), uhićeni bivši maneken kojeg USKOK sumnjiči da je bio na čelu skupine koja je preprodavala drogu i prala novac, doveden je u utorak iz istražnog zatvora na ispitivanje u USKOK u Rijeci. Sumnjiče ga i da je bio mozak skupine prevaranata koji su se, uz pomoć krivotvorenih dokumenata, upisivali na vrijedne nekretnine. Dva su pravca istrage, a zajedničko im je da je na čelu tih ilegalnih aktivnosti, prema sumnjama USKOK-a, bio upravo Dicaprio.