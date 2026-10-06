Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

Kako su 24sata doznala, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) pristigle su tri žalbe na odabir pobjedničkog rješenja za novi stadionu u Maksimiru. Podsjetimo, ocjenjivački sud izabrao je rad talijanskih arhitekata, koji je naišao na velike kritike navijača i javnosti. Međutim, osim kritika, posljednjih dana pojavilo se nekoliko tvrdnji da u natječaju nije sve provedeno kako treba.

Upravo to je i zadaća DKOM-a. Oni ne ocjenjuju izgled niti dojam nego paze da je sve provedeno po zakonu o javnoj nabavi i provjeravaju jesu li svi ponuditelji tretirani jednako.

Jednu od tri žalbe podnijelo je Ministarstvo gospodarstva, koje na to ima zakonsko pravo jer je u njihovoj nadležnosti javna nabava, a kako doznaju 24sata, preostale dvije žalbe podnijeli su arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju za Maksimir, ali nisu bili među prvih pet nagrađenih radova. Jedan žalitelj je nizozemki studio Die Architekten CIE, koji ima i svoj ured u Zagrebu, a drugi je zajednica ponuditelja londonskog ZHA Architectes i hrvatskog UPI-2M.

Berislav Medić, ugledni arhitekt i jedan od osnivača poznatog studija UPI-2M, kratko nam je potvrdio da su oni jedni od onih koji su se žalili na izbor pobjedničkog rješenja za Maksimir. Oni su na natječaju nastupali s tvrtkom ZHA Architectes. Osnivačica tog studija čuvena je pokojna arhitektica Zaha Hadid, koja je projektirala neke od najljepših zdanja na svijetu.

Medić nam kaže da su se u tvrtki dogovorili kako ne žele izlaziti s detaljima žalbe.

- Ali ima vrlo mnogo argumenata. Pustimo Državnu komisiju neka odradi svoj posao. Brzo će to biti, vjerujem, u roku mjesec dana - rekao nam je Medić.

Studio de Architekten CIE sudjeluje na brojnim međunarodnim natječajimaj, a na ovom su sudjelovali s radom hrvatskih arhitekata Sunčane Rapaić i Branimira Medića. Završili su na šestom mjestu po odluci Ocjenjivačkog suda. Odvjetnik Ivan Kusalić kaže da su u timu bila ukupno tri pravnika.

- Kada smo sve analizirali, smatramo da niti jedan od pet prvonagrađenih radova nije udovoljilo uvjete natječaja i trebali su biti isključeni. Žalbom smo ih sve obuhvatili jer Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije - rekao je Kusalić za 24sata.

Što se tiče žalbe Ministarstva gospodarstva, o njoj se oglasio i ministar Ante Šušnjar.

- Reakcije javnosti, navijača i svih koji su se posljednjih dana uključili u raspravu o novome Maksimiru potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt nego i cijeli postupak njegova odabira. I, moram priznati, imali smo što vidjeti. Ministarstvo gospodarstva danas je iskoristilo svoju zakonsku ovlast i podnijelo službenu žalbu DKOM-u na odluku o rezultatima natječaja za novi Maksimir i SRC Svetice. Ne želimo ulaziti u raspravu o tome je li nekome stadion lijep ili ružan. O arhitekturi treba govoriti arhitektonska struka i u tome je potpuno u pravu - rekao je Šušnjar u objavi na društvenim mrežama.

Istaknuo je kako su o cijelom postupku morali DKOM-u postaviti nekoliko pitanja jer smatraju da pobjedničko rješenje milanskog ureda VG13 Arhitectsa odstupa od bitnih uvjeta natječaja.

- Ja ću nastupiti kao pravnik i ministar nadležan za politiku javne nabave. I pravo je struka. Zato o ovom postupku DKOM-u moramo postaviti nekoliko vrlo jednostavnih pitanja. Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna ocjena ministarstva je da postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja, kao i od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Ako smo od drugih tražili da se drže pravila, onda ista pravila moraju vrijediti i za pobjednika - navodi Šušnjar.

Ministar je dodao i kako žalba otvara dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja.

- Ne prejudiciram odluku DKOM-a. Upravo zato postoji neovisno tijelo koje će o našim argumentima odlučiti. Ali kad je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kad za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Ako se ravnopravnost svih natjecatelja više ne može uspostaviti, tražimo poništenje natječaja. Do odluke o žalbi tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta. Novi Maksimir čekamo desetljećima. Nekoliko tjedana pravne provjere neće ga ugroziti. Puno bi ga više ugrozilo da projekt vrijedan više od 200 milijuna eura započnemo bez odgovora na pitanje jesu li svi igrali po istim pravilima. Struka mora imati zadnju riječ. Arhitektonska kad govorimo o arhitekturi, a pravna kad govorimo o zakonitosti postupka - napisao je Šušnjar.

Žalbu ministarstva očekivanom je nazvao i premijer Andrej Plenković.

Nakon što su pristigle tri žalbe na odabir pobjedničkog rješenja, otvara se pitanje što sad. Naime, DKOM može odmah poništiti natječaj, druga opcija je poništenje odabira i vraćanje naručitelju da ponovno provede odabir uz preporuke o otklanjanju nepravilnosti ili nejasnoća, a treća je da DKOM odbije sve žalbe.

Međutim, kako je za Hinu rekla predsjednica DKOM-a Maja Kuhar, odluka se neće saznati uskoro.

- Komisija ima službeni rok od 30 dana da odluči o njima (žalbama, op. a.). Ali to nije uvijek 30 dana, vrlo često je i kraće, a vrlo često je i duže ovisno o tome koliko su obimne žalbe, a ove su takve - rekla je Kuhar.

Objasnila je kako sada moraju tražiti očitovanje svih strana. Jedni se moraju očitovati na navode drugih. Priznala je i kako Komisiji ove žalbe i "nisu neki osobiti prioritet", jer to niti je financirano europskim sredstvima, a niti se radi o obnovi, zgradama.

- Ja razumijem da je to interesantno javnosti, znam da je svima sada to bitno, ali jednostavno u trijaži svih ovih predmeta to nama nije prioritet - rekla je Kuhar.

No prije svega, kazala je, prvo treba vidjeti jesu li zadovoljeni svi formalni uvjeti i je li uplaćena naknada za žalbu.

Ako u sljedećih pet do deset dana DKOM ne donese odluku da odbacuje žalbu, onda znači da su ispunjene sve procesne pretpostavke, dodala je. 