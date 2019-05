Digao desnicu u zrak: Hrvatu (48) zabranili ulaz u Austriju

Hrvatskom državljaninu koji je jučer zbog tzv. Hitlerova pozdrava uhićen nakon komemoracije u Bleiburgu izrečena je zabrana ponovnog ulaska u Austriju, priopćila je policija u Koruškoj u nedjelju.

- Kad izađe iz pritvora morat će odmah napustiti Austriju, rekao je za Austrijsku novinsku agenciju APA glasnogovornik Koruške policije Rainer Dionisio.

Riječ je o 48-godišnjem državljaninu Hrvatske koji je nakon komemoracije i prilikom povratka s Lojbaškog polja uzdignuo desnu ruku u znak nacističkog pozdrava.

Koruška policija je s oko 450 pripadnika redovnih i specijalnih snaga ove godine intenzivno kontrolirala poštivanje austrijskih zakona na komemoraciji na Lojbaškom polju pored Bleiburga.

U to spada i kontrola isticanja zabranjenih simbola iz razdoblja nacionalsocijalizma u koje se od ove godine ubraja i znakovlje NDH.

Prošle godine policija je na skupu i oko njega zbog isticanja zabranjenih simbola ili pozdrava uhitila sedmoricu sudionika.

'To je napravio iz zezancije'

Varaždinski vijećnik HDZ-a Damir Laljek za Varaždinski.hr rekao je kako se uhićeni muškarac "šalio":

- Jedan putnik koji je bio s nama je, više iz same zezancije, u Bleiburgu podigao desnu ruku kao znak fašističkog pozdrava i to je bilo dovoljno za austrijsku policiju da ga uhite i privedu. Prije polaska kući, interveniralo se je kod austrijske policije te se molilo da se naš sumještanin pusti kako bi se s nama vratio svojoj obitelji, ali bilo je to uzalud. Od austrijskih policajaca smo dobili obavijest da mi krenemo, a da će naš sudionik koji je uhićen ostati u zatvoru - ispričao je Laljek.

Upozorenje je to, dodaje, svima koji misle ubuduće pohoditi komemoracije u Bleiburgu.

- S austrijskom policijom nema šale, a kazne za ovakve prekršaje su i do nekoliko tisuća eura - kaže Damir Laljek.

Tema: Hrvatska