DIGITALNA NACIJA Dobit ćemo državne AI virtualne asistente

Čovjek mora biti u središtu razvoja i primjene umjetne inteligencije. Ona mora biti alat koji služi ljudima, unapređuje procese u gospodarstvu i javnom sektoru te otvara nove mogućnosti za građane i poduzetnike, rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Predstavio je Nacionalni i Akcijski plan za razvoj umjetne inteligencije, ukupna predviđena ulaganja do 2032. iznose 932,1 milijun eura, dok je za prvi akcijski plan, koji obuhvaća razdoblje do 2028. godine, predviđeno 382,1 milijun eura. Prvi akcijski plan obuhvaća 33 mjere, a najveći dio ukupnih sredstava namijenjen je istraživanju, inovacijama i razvoju gospodarstva.

- Hrvatska ima znanje, digitalnu infrastrukturu i prve uspješne primjene umjetne inteligencije, ali još ne koristi njezin puni potencijal. Nacionalnim planom želimo povezati postojeće kapacitete i ubrzati primjenu UI-ja u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu - rekao je Habijan.

Nacionalnim planom za razvoj umjetne inteligencije Hrvatska postavlja srednjoročni okvir za razvoj i primjenu umjetne inteligencije, s ciljem poticanja inovacija, jačanja gospodarstva, unapređenja javnih usluga i razvoja kompetencija građana, dodao je ministar.

Važan dio plana odnosi se i na razvoj računalne i podatkovne infrastrukture, za što je u prvom akcijskom planu predviđeno 139 milijuna eura. Naglasak je stavljen na razvoj rješenja povezanih s hrvatskim jezikom i velikog jezičnog modela za hrvatski jezik, jer žele se ojačati domaći tehnološki kapaciteti i omogućiti razvoj rješenja prilagođenih potrebama hrvatskih građana i gospodarstva. Predviđene su i mogućnosti primjene umjetne inteligencije u javnim uslugama, među ostalim kroz razvoj asistenta u sustavu e-Građani, kao i rješenja koja mogu pružiti podršku radu pravosudnih dužnosnika. Naglašeno je da umjetna inteligencija treba služiti kao pomoćni alat, a ne zamjena za čovjeka u donošenju odluka.

Nacionalni plan temelji se na četiri posebna cilja: razvoju ljudskih potencijala i kompetencija, razvoju infrastrukture i dostupnosti podataka, osiguravanju etične i zakonite primjene umjetne inteligencije te na poticanju istraživanja, inovacija i primjene umjetne inteligencije u gospodarstvu. Jedan od prioriteta plana jest razvoj kompetencija za primjenu umjetne inteligencije među građanima, nastavnicima i zaposlenicima javnog sektora. U okviru prvog akcijskog plana planirano je osposobljavanje 7000 građana za pismenost u području umjetne inteligencije, 10.000 nastavnika za razvoj kompetencija povezanih s umjetnom inteligencijom i 5000 javnih službenika.