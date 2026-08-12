DIGITALNI DOSJE Uzmi Oranž i čitaj više od 100 stranica koje smo objavili o otpadu u Lici!

Sve što smo do sad, od veljače 2025. godine, objavili u tiskanom izdanju 24sata o odlaganju otpada u Lici naši pretplatnici i članovi kluba Oranž mogu prolistati i pročitati na jednome mjestu
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Otkako su prve informacije o ilegalnom odlaganju golemih količina otpada u Lici dospjele u javnost, u 24sata smo objavili na stotine stranica teksta i desetak naslovnica u našem tiskanom izdanju o tom nezapamćenom ekocidu. Prvi smo rekonstruirali mreže (in)direktno povezanih tvrtki koje su na 20 lokacija u Hrvatskoj uvezle i ostavile otpad. Nakon što smo napravili analizu 99 ekskluzivnih fotografija i videa zakapanja otpada u Gospiću, proširena je istraga u kojoj je već ranije bio pao bračni par Šincek. Prvi smo povezali Šinceke s glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem. On nam se pravdao da su to laži, a tri dana nakon toga je uhićen zbog primanja mita. Istraga protiv njega i kuma se nastavlja, a mi smo pratili trag novca i otkrili osam nekretnina obitelji uhićenog Mikulićeva kuma. Ni jedna ne glasi na njega.
Sada sve te tekstove, objavljivane u tiskanom izdanju od veljače 2025. do danas, svi naši pretplatnici na online izdanje 24sata mogu listati i čitati na jednome mjestu!
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