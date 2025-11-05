Ministarstvo želi smanjiti broj sati koje pravdaju roditelji, ali ipak mijenjaju prijedlog, obiteljski liječnici ne žele ni čuti, škole traže hitno rješenje, roditelji: Djeca su preopterećena
Digla se frka oko ispričnica: Žele smanjiti broj sati koje pravdaju roditelji. Liječnici ne žele ni čuti
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kroz dva tjedna u e-savjetovanje će poslati izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerama, koje će obuhvatiti i pravdanje izostanaka učenika, potvrdili su nam u utorak.
