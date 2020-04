Digli optužnice: Pokušavali iznuditi novac, krivotvorili...

Općinsko državno odvjetništvo u Puli podiglo je optužnicu protiv dvoje muškaraca u dobi od 67 i 23 godine, a kako doznajemo radi se o ocu i sinu.

Starijeg terete zbog počinjenih deset kaznenih djela protiv imovine i pet kaznenih djela krivotvorenja isprave, a mlađeg zbog počinjenih devet kaznenih djela protiv imovine i pet kaznenih djela krivotvorenja isprave, počinjenih na području općine Marčana i grada Pule.

Oboje se zajedno terete da su zajedno i po prethodnom dogovoru počinili četiri kaznena djela iznude u pokušaju, na području općine Marčana, i to na način da su od studenoga 2019. do siječnja 2020. godine od istog oštećenika u četiri navrata, neposredno ili putem telefona, tražili da im isplati razne novčane iznose koje im oštećenik ne duguje, inače će u suprotnom napasti njegovu imovinu, život ili tijelo. No oštećenik nije napravio ono što su okrivljenici od njega tražili nego je sve prijavio policiji.

Optužnicom se okrivljenike tereti i da su tijekom prosinca 2019. i siječnja 2020. godine na području iste općine počinili i kazneno djelo prijevare u pokušaju, i to na način da su jednom oštećeniku neistinito predočavali da mogu legalizirati njegov izgrađeni objekt za novčani iznos te mu pritom dostavljali isprave koje su sami neovlašteno izradili.

Uz sve to okrivljenike terete i da su od 2014. do kraja 2019. godine počinili tri dodatna kaznena djela prijevare, iz čl. 236. st. 1. Kaznenog zakona, jedno kazneno djelo prijevare iz čl. 236. st. 1. i 2. KZ-a i četiri kaznena djela krivotvorenja isprave iz čl. 278. st. 1. i 2. KZ-a na način da su posebno, svakom oštećeniku, lažno predočili da im mogu legalizirati njihove objekte izgrađene na području općine Marčana i tražili da im isplate razne novčane iznose pa kad su im oštećenici predali tražene iznose (ukupno 15.197,00 eura) oštećenicima su poslali rješenja državnih tijela o obustavi postupka rušenja, odnosno legalizaciji objekata, koja su prethodno sami neovlašteno izradili.

Prvookrivljenog 67-godišnjaka hrvatskog tereti se i da je na području grada Pule sam počinio još jedno kazneno djelo prijevare kojim se okoristio za iznos od 500,00 eura i 2.800,00 kuna.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli je, u podignutoj optužnici podnijelo prijedlog Općinskom sudu u istome gradu za produljenje istražnog zatvora protiv prvookrivljenika zbog osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će ponoviti kazneno djelo.