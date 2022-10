Sprej protiv dijabetičke kome napokon na listi HZZO-a: 'Pa to je novi život za našu djecu!'

Foto: privatna arhiva

Nakon 50.000 potpisa, koliko je zadarska udruga dijabetičara Cukrići prikupila u svojoj peticiji i niza tekstova u 24sata, HZZO bi u srijedu trebao donijeti odluku po kojoj bi svi dijabetičari od četvrte godine nadalje imali pravo na Baqsimi, glukagon na inhaliranje. Taj sprej znači mnogo brži spas za dijabetičare koji počnu padati u inzulinsku komu, naročito za djecu. Naime, takav lijek se mora držati u hladnjaku i zamućkati po posebnoj proceduri u omjerima za svakog pojedinca, i sve to odmah kad nastupi hipoglikemija, a riječ je o sekundama. Zbog toga su dijabetičari tražili da im HZZO odobri isti lijek samo u spreju kako bi im u najdramatičnijim situacijama svatko tko se nađe u blizini bez problema spasio život. Djeci koja boluju od dijabetesa Baqsimi će posebno olakšati život jer svaki odlazak u školu i izlet za njih i njihove učitelje i profesore bio je veliki stres. - Ovo su divne vijesti. To će uvelike olakšati život našoj djeci i nama iz više razloga. Prvo djeca s Baqsimijem dobivaju slobodu jer više neće morati baš svugdje s roditeljima. Mi smo morali biti uz njih jer glukagonski kit koji su do sada prepisivali morao se smućkati u pravim omjerima i ubrizgati s injekcijom, a malo tko to zna i usudi se. Ovako će im bilo tko za slučaj 'ne daj Bože' kroz nos ubrizgati lijek koji je poput kapi za nos u spreju - kaže nam Irena Šalec, majka Luciana Šaleca (13) koji je uz Niku Beroš (11) i Lea Mesarića (11) ispričao za 24sata kako se nose s dijabetesom, inzulinom, posebnom prehranom i kako unatoč bolesti osvajaju zlatne medalje. Za njih Baqsimi je više od lijeka. - Iz izvora bliskih HZZO-u dobili smo na uvid službeni dnevni red sjednice Upravnog Vijeća HZZO-a na kojem je jedna od točaka dnevnog reda – glukagon na inhaliranje bez igle – Baqsimi. Naime, postupak je takav da se članovima Upravnog vijeća predlaže uvrštenje određenog lijeka na osnovnu listu lijekova HZZO-a, a Upravno vijeće HZZO-a u pravilu prihvaća takve zahtjeve koji su dobili preporuku nadležnog stručnog Povjerenstva za lijekove. Tu preporuku je dobio i Baqsimi što nas neopisivo veseli - kaže nam Davor Skeledžija koji se s kolegama godinama bori za jednaka prava svih dijabetičara na inzulinu, a vodio je i zagrebačko dijabetičarsko društvo. Skeledžija dodaje kako im je posebno drago što HZZO neće ovaj lijek osigurati samo mlađima od 18 godina, već svima, naravno starijima od četiri godine. - Ovo je nastavak dobre prakse s kojom je HZZO pokazao da je lider među zemljama regije. Sve zemlje regije, osim Slovenije, se i dalje ponašaju kao da dijabetes nestaje u 18. godini nakon koje pacijenti gube značajan dio svojih prava. Nismo zaboravili da je HZZO već prije četiri godine pokazao da ima razumijevanja za ovakve bolesnike kada je uveo na svoju listu i senzore za mjerenje glukoze - dodaje Skeledžija.