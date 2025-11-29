Dijalog: Papa Lav je posjetio istanbulsku Plavu džamiju

Bit će to prvi put da američki Papa, koji je u svibnju izabran za poglavara 1,4 milijarde katolika u svijetu, posjeti muslimansku bogomolju otkako je preuzeo dužnost od pokojnog prethodnika Franje, koji se zauzimao za dijalog s islamom. S takvom vrlo simboličnom gestom, Lav slijedi korake pape Benedikta XVI., koji je posjetio to mjesto 2006., i Franje koji je učinio isto 2014. u pratnji velikog muftije Istanbula. Ali za razliku od njih, neće posjetiti obližnju Aja Sofiju, legendarnu baziliku iz šestog stoljeća, koja je izgrađena za vrijeme Bizantskog Carstva i pretvorena u džamiju nakon osvajanja Carigrada 1453. godine.

U ključnoj reformi post-otomanskih turskih vlasti predvođenih Mustafom Kemalom Ataturkom, Aja Sofija je 1935. postala muzej. A 50 godina kasnije proglašena je UNESCO-vom svjetskom baštinom.

No 2020. godine ponovno je pretvorena u džamiju, što je izazvalo međunarodnu osudu, uključujući i osudu pokojnog pape Franje koji je rekao da ga je odluka predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana "vrlo rastužila".

Kritičari su optužili Erdogana i njegovu islamistički ukorijenjenu stranku AKP da potkopavaju sekularne stupove zemlje s muslimanskom većinom.

Plava džamija - koja je dobila ime po jarko plavim izniškim pločicama koje krase njezinu unutrašnjost - jedna je od glavnih turističkih atrakcija Istanbula.

Sa svojih šest visokih minareta, džamija je izgrađena početkom 17. stoljeća za vrijeme vladavine sultana Ahmeda I., na dijelu bivšeg hipodroma, ogromnog stadiona za utrke kočija koji je bio središnja značajka Carigrada kada je bio bizantska prijestolnica.

U subotu poslijepodne, Lav će se sastati s lokalnim crkvenim vođama i prisustvovati kratkoj službi u Patrijarhalnoj crkvi sv. Jurja prije nego što se pridruži ekumenskom patrijarhu Bartolomeju I. u njegovoj palači na obalama estuarija Zlatni rog.

Ondje će dvojica duhovnih vođa potpisati zajedničku deklaraciju čiji sadržaj još nije javno objavljen.

Kasnije istog dana, Lav će održati misu u gradskoj Volkswagen Areni, gdje se očekuje da će mu se pridružiti oko 4000 vjernika.

Papa je u petak odletio u Iznik na ekumensku molitvu u povodu 1700 godina od jednog od najvažnijih ranih crkvenih sabora.

U nedjelju ujutro, nakon molitve u armenskoj katedrali i predvođenja božanske liturgije, pravoslavnog ekvivalenta mise, u crkvi sv. Jurja, uputit će se u Libanon na drugu etapu svojeg putovanja - svoju prvu inozemnu turneju otkako je izabran.