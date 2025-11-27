Papa Lav svoje prvo putovanje izvan Italije počinje u Turskoj

Papa Lav u četvrtak započinje svoje prvo putovanje izvan Italije kao katolički poglavar posjetom Turskoj, gdje će, kako se očekuje, uputiti apele za mir na Bliskom istoku i pokušati potaknuti jedinstvo među dugo podijeljenim kršćanskim crkvama. Prvi američki papa odabrao je uglavnom muslimansku Tursku za svoje prvo inozemno odredište da bi obilježio 1700. obljetnicu važnoga ranog crkvenog koncila koji je onamo donio Nicejsko vjerovanje, koje i danas koristi većina kršćana u svijetu. Lav, čiji je trodnevni program u Turskoj u potpunosti ispunjen događajima prije odlaska u Libanon, pomno će se pratiti, osobito njegovi prvi govori u inozemstvu gdje će posjetiti osjetljiva kulturna mjesta.

"To je vrlo važno putovanje jer još ne znamo mnogo o Lavovim geopolitičkim stavovima, a ovo je prva velika prilika da ih razjasni", rekao je Reutersu Massimo Faggioli, talijanski akademik koji prati Vatikan.

Lav (70) je iz rimske zračne luke Fiumicino sa svojom pratnjom poletio nešto prije 8 sati i prvo će posjetiti tursku prijestolnicu Ankaru, gdje će se sastati s predsjednikom Tayyipom Erdoganom i obratiti se političkim čelnicima.

U četvrtak navečer odletjet će u Istanbul, dom patrijarha Bartolomeja, duhovnog vođe 260 milijuna pravoslavnih kršćana u svijetu.

Pravoslavni i katolički kršćani podijelili su se u velikome crkvenom raskolu kada se kršćanska Crkva razdvojila na Istočnu i Zapadnu u srpnju 1054. godine, ali općenito posljednjih desetljeća nastoje izgraditi bliskije veze.

Lav i Bartolomej u petak putuju u Iznik, 140 km jugoistočno od Istanbula, nekoć nazvan Nicejom. Ondje su rani crkvenjaci formulirali Nicejsko vjerovanje, koje iznosi ono što je i danas temeljno vjerovanje većine kršćana.

Odstupajući od uobičajene prakse - pape obično govore talijanskim jezikom na inozemnim putovanjima - očekuje se da će se Leo u svojim govorima u Turskoj prisutnima obratiti na engleskom.

Ključna tema libanonskog posjeta bit će - mir

Očekuje se da će ključna tema papina posjeta Libanonu, koji počinje u nedjelju, biti mir.

U Libanonu živi najveći broj kršćana na Bliskom istoku. Prošle je nedjelje Izrael u zračnom napadu na južno predgrađe libanonskoga glavnog grada Bejruta ubio visokog vojnog dužnosnika militantne skupine Hezbolah koju podupire Iran, unatoč jednogodišnjem primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Država.

Glasnogovornik Vatikana Matteo Bruni u ponedjeljak je rekao da se poduzimaju potrebne sigurnosne mjere kako bi se zajamčila papina sigurnost u Libanonu, no nije želio komentirati pojedinosti.

Vođe u Libanonu, koji ugošćuje milijun sirijskih i palestinskih izbjeglica i bori se za oporavak nakon višegodišnje ekonomske krize, nadaju se da bi papin posjet mogao privući globalnu pozornost na njihovu zemlju.