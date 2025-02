Dijelovi Splita bez struje i vode

U nekim dijelovima Splita, Kaštela, Klisa i Dalmatinske zagore na nekoliko sati javlja Elektrodalmacija, piše Slobodna Dalmacija. Nestanak struje neće krenuti u svim mjestima u isto vrijeme.

Pojedini dijelovi Splita neće imati ni vode. Iz vodoopskrbe obavještavaju da građani ulice Bakotićeva (od križanja Matoševe do Lučice) i Spinutska od broja 69 do broja 79 zbog radova na vodoopskrbnoj mreži neće imati vode vremenu od 8:30 do 13:00 sati.

- Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodoopskrbne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja. Za sve dodatne obavijesti možete kontaktirati pozivni centar Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split na broj: 021 545-900 - poručili su iz VIK-a.

U nastavku donosimo detalje:

Mjesto: Split

Ulica: Podglavica 31,31A,32

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: Split

Ulica: Templarska 25

Očekivano trajanje:

10:00 - 11:00

Mjesto: Kaštel Štafilić

Ulica: Put Sv.Lucije, fra Pavla Melade, Splitska, Ivana Kumbata, Vlade Šimere, Bijačka 2-60,1-47, Igrišće, Rotondova, Jadranska, Uska ulica, Turistička, Kliška, dio Obale kralja Tomislava

Očekivano trajanje:

08:30 - 10:00

Mjesto: Split

Ulica: R.Boškovića 12

Očekivano trajanje:

08:30 - 09:30

Mjesto: Klis

Ulica: Listešići i Mijići

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Split

Ulica: Mosećka 54

Očekivano trajanje:

08:15 - 09:00

Mjesto: Bajagić

Ulica: Baraći

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:30

Mjesto: Brnaze

Ulica: Brnaze-(Ivkovića glavica)

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:30

