Obavijesti

News

Komentari 0
MNOGI JOŠ BEZ GRIJANJA

HEP počeo puštati grijanje u dijelove Zagreba: Nismo još sigurni kad ćemo sve osposobiti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HEP počeo puštati grijanje u dijelove Zagreba: Nismo još sigurni kad ćemo sve osposobiti
Ilustracija za poskupljenje grijanja | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Malo po malo puštamo grijanje u dijelove grada koje smo ispitali, tako da smo osposobili Cvjetno naselje i Vrbik, sada radimo na Martinovki, a pokušavamo osposobiti i dio Novog Zagreba, rekao je Jurica Brnas

Admiral

HEP Toplinarstvo počelo je postupno puštati grijanje u dijelovima Zagreba u kojima je vrelovodna mreža ispitana te su potrošači u Cvjetnom naselju i Vrbiku ponovno dobili grijanje, rekao je u nedjelju za Hinu savjetnik Uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.

"Malo po malo puštamo grijanje u dijelove grada koje smo ispitali, tako da smo osposobili Cvjetno naselje i Vrbik, sada radimo na Martinovki, a pokušavamo osposobiti i dio Novog Zagreba", rekao je Brnas.

CIJELI NOVI ZAGREB Bez grijanja svi dijelovi Zagreba istočno od Savske! Otkriven je i razlog: 'Sve ekipe su na terenu'
Bez grijanja svi dijelovi Zagreba istočno od Savske! Otkriven je i razlog: 'Sve ekipe su na terenu'

Dodao je da se nada kako će i taj dio grada uspjeti pustiti u pogon, no istaknuo je da zasad nije moguće reći kada će cijela mreža biti u potpunosti osposobljena.

"Nismo još sigurni kada ćemo uspjeti osposobiti sve dijelove sustava", rekao je Brnas, naglasivši da se grijanje uključuje postupno, ovisno o stanju mreže na pojedinim dionicama.

EVO GDJE SVE NEMA Pola Zagreba bez grijanja!
Pola Zagreba bez grijanja!

Bez grijanja su jutros ostali dijelovi grada istočno od Savske ulice, odnosno cijeli Novi Zagreb, Cvjetno naselje, Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenčica i Dubrava. 

Brnas je potvrdio da je razlog obustave energije ispada istočnog dijela vr

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'
TRAGEDIJA U ZAGREBU

Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'

Dora Lukić (17) preminula je nakon prometne nesreće. Roditelji su donirali njene organe. ‘Ona bi to htjela,’ rekao nam je shrvani otac Daniel
VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'
DIVLJA NOĆ NA JAHORINI

VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'

Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku  zahvaljuje na dobroj atmosferi, ispričala nam je čitateljica
Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a
POLITIKA

Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a

Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ja sam kleknuo i rekao: predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život, govorio je Mamić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026