Prema policijskim informacijama, dječak se neprimjetno popeo na prozorsku dasku stana na prvom katu. U jednom trenutku izgubio je ravnotežu i pao je...
DRAMA U NJEMAČKOJ
Dijete (1) palo s prozora zgrade u centru Dortmunda, majka skočila za njim. U bolnici su
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Dijete od 18 mjeseci palo je kroz prozor stana na prvom katu u centru njemačkog Dortmunda, njegova majka skočila je za njim, javlja Stern.
Prema policijskim informacijama, dječak se neprimjetno popeo na prozorsku dasku stana na prvom katu. U jednom trenutku izgubio je ravnotežu i pao je...
Njegova majka vidjela je što se dogodilo i odmah je reagirala. Skočila je kroz isti prozor kako bi došla do svog sina.
Dječak je u padu zadobio teške ozljede, ali, srećom, nije životno ugrožen. Majka je prošla s lakšim ozljedama. Oboje su prevezeni u bolnicu.
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