Dijete (1) palo s prozora zgrade u centru Dortmunda, majka skočila za njim. U bolnici su

Dijete od 18 mjeseci palo je kroz prozor stana na prvom katu u centru njemačkog Dortmunda, njegova majka skočila je za njim, javlja Stern.

Prema policijskim informacijama, dječak se neprimjetno popeo na prozorsku dasku stana na prvom katu. U jednom trenutku izgubio je ravnotežu i pao je...

Njegova majka vidjela je što se dogodilo i odmah je reagirala. Skočila je kroz isti prozor kako bi došla do svog sina.

Dječak je u padu zadobio teške ozljede, ali, srećom, nije životno ugrožen. Majka je prošla s lakšim ozljedama. Oboje su prevezeni u bolnicu.