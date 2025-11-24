Obavijesti

News

OPASNA IGRA

Dijete bacalo petarde u Istri, mama zaradila prijavu. Evo koje kazne prijete zbog pirotehnike

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Splitska policija

Djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti nikakva pirotehnička sredstva, dok maloljetnici stariji od 14 godina smiju koristiti isključivo sredstva kategorije F1.

Porečka policija zatekla je u petak oko 16.20 sati u Višnjanu dijete kako koristi petarde kategorije F2. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su dijete i majka putem interneta nabavili veću količinu pirotehničkih sredstava. O događaju je obaviješten nadležni Zavod za socijalni rad, dok je majka prekršajno prijavljena sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Iz Policijske uprave istarske podsjećaju građane kako je prodaja i uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 zabranjena za osobne potrebe građana. Ostala pirotehnička sredstva iz tih kategorija smiju se prodavati osobama starijim od 18 godina isključivo u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, i to u ovlaštenim prodavaonicama, dok je njihova uporaba dopuštena od 27. prosinca do 1. siječnja.

DOBIT ĆE I PREKRŠAJNI NALOG Užas kod Vrbovca: Dimna bomba eksplodirala mladiću u lice, hitno prevezen u bolnicu
Užas kod Vrbovca: Dimna bomba eksplodirala mladiću u lice, hitno prevezen u bolnicu

Riječ je, podsjećaju iz policije, o raketama i takozvanim „boxovima“, odnosno kutijama s vatrometom koje spadaju u razrede F2 i F3.

Policija upozorava kako pirotehnička sredstva nisu igračke te apelira na roditelje da ih ne kupuju djeci. Posebno ističu opasnosti od ozljeda i požara, kao i rizike korištenja u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi.

Također upozoravaju da će, u slučaju kada policija zatekne dijete mlađe od 14 godina s zabranjenim pirotehničkim sredstvima, odgovornost snositi roditelji ili skrbnici.

Za roditelje i skrbnike koji dopuste djeci korištenje pirotehnike predviđene su novčane kazne od 130 do 390 eura, dok se pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina mogu kazniti iznosima od 1.320 do 3.980 eura.

