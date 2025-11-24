Dijete bacalo petarde u Istri, mama zaradila prijavu. Evo koje kazne prijete zbog pirotehnike

Porečka policija zatekla je u petak oko 16.20 sati u Višnjanu dijete kako koristi petarde kategorije F2. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su dijete i majka putem interneta nabavili veću količinu pirotehničkih sredstava. O događaju je obaviješten nadležni Zavod za socijalni rad, dok je majka prekršajno prijavljena sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Iz Policijske uprave istarske podsjećaju građane kako je prodaja i uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 zabranjena za osobne potrebe građana. Ostala pirotehnička sredstva iz tih kategorija smiju se prodavati osobama starijim od 18 godina isključivo u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, i to u ovlaštenim prodavaonicama, dok je njihova uporaba dopuštena od 27. prosinca do 1. siječnja.

Riječ je, podsjećaju iz policije, o raketama i takozvanim „boxovima“, odnosno kutijama s vatrometom koje spadaju u razrede F2 i F3.

Policija upozorava kako pirotehnička sredstva nisu igračke te apelira na roditelje da ih ne kupuju djeci. Posebno ističu opasnosti od ozljeda i požara, kao i rizike korištenja u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi.

Također upozoravaju da će, u slučaju kada policija zatekne dijete mlađe od 14 godina s zabranjenim pirotehničkim sredstvima, odgovornost snositi roditelji ili skrbnici.

Djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti nikakva pirotehnička sredstva, dok maloljetnici stariji od 14 godina smiju koristiti isključivo sredstva kategorije F1.

Za roditelje i skrbnike koji dopuste djeci korištenje pirotehnike predviđene su novčane kazne od 130 do 390 eura, dok se pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina mogu kazniti iznosima od 1.320 do 3.980 eura.