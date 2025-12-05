Obavijesti

DOBIO 6+6

Potvrđeno za 24sata iz Vlade: Mikulića će porezni obveznici platiti dodatnih 71.200 eura...

Mikulićeva plaća je iznosila 4.258 eura mjesečno neto, što znači da će primiti u sljedećih godinu dana 38.322 eura iz državne blagajne. Ali na taj iznos se plaćaju i mirovinski i zdravstveni doprinosi i porez na dohodak

Bivši HDZ-ov glavni državni inspektor Andrija Mikulić je uhićen sa svojim kumom Draganom Krasićem pod sumnjom da su primili 190.000 eura mita od dvojice vlasnika kamenoloma. Uz to su dobili i velike količine svježeg i suhog mesa. Poduzetnici koji su dali mito su sve priznali.

Prije nego je uhićen prije sedam dana, Vlada je Mikulića razriješila dužnosti u praktički pola mandata. Državni inspektorat nam je potvrdio da mu je isti dan i prestao radni odnos, pa je u istražnom zatvoru u Remetincu kao nezaposlen.
Ali neće biti bez novca. Iz Vlade su nam sada potvrdili da je poslao zahtjev za korištenje prava da još šest mjeseci prima punu plaću, a još šest mjeseci pola plaće, odnosno "6+6". Zahtjev mu je odobren.

Mikulićeva plaća je iznosila 4.258 eura mjesečno neto, što znači da će primiti u sljedećih godinu dana 38.322 eura iz državne blagajne. Ali na taj iznos se plaćaju i doprinosi za dva stupa mirovinskog osiguranja, doprinos za zdravstvo i porez na dohodak, što se također pokriva iz državnog proračuna. Kada se dodaju porez i doprinosi, Mikulić će porezne obveznike koštati ukupno još 71.199 eura. 

Mikulić se ne može vratiti na staro, prethodno radno mjesto jer ono više ne postoji u Ministarstvu gospodarstva. Tamo je vodio Sektor za nadzor rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom. Ta inspekcija, kao i sve ostale su objedinjene u Državni inspektorat. Da to radno mjesto nije ukinuto, imao bi pravo tražiti na povratak, odnosno birati hoće li koristiti "6+6" ili povratak na staro radno mjesto. 

Vlada mu i ne može odbiti pravo korištenja "6+6". Zakon propisuje da na to gubi pravo samo u dva slučaja. Prvi, ako su postojale činjenice koje bi sprječavale njegovo imenovanje, a nije ih predočio Vladi. Uskok je prikupio dokaze o mitu u zadnjih godinu dana, tako da Vlada nema konkretnih dokaza da je bio korumpiran kada je prvi puta imenovan 2019. godine i kada mu je prije dvije godine povjeren novi mandat.

Druga zakonska mogućnost uskrate tog prava je to da je pravomoćno osuđen na na bezuvjetnu kaznu zatvora ili za kaznena djela protiv prava i sloboda čovjeka. Mikulić je tek pod istragom, Uskok nakon nje mora podići optužnicu koju mora potvrditi sud, pa tek onda počinje suđenje. Zasad i Mikulić i njegov kum Krasić tvrde da su nevini.  Krasić je prije mjesec dana otišao u mirovinu s mjesta čelnika sektora za rudarstvu u Ministarstvu gospodarstva. On i nije bio dužnosnik, pa zato nema prava kao Mikulić. 

