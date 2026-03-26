Komentari 0
POLICIJA UPOZORAVA

Dijete na romobilu udario auto u Puli, odgovarat će roditelji

Dijete na romobilu udario auto u Puli, odgovarat će roditelji
Šibenik: Vožnja djece na elektri?nim romobilima | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U Ulici Jurja Žakna 26. ožujka došlo je do nesreće u kojoj je lakše ozlijeđeno dijete nakon sudara s automobilom, a policija upozorava na pravila i odgovornost u prometu

U prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu oko 13.40 sati u Ulica Jurja Žakna lakše je ozlijeđeno dijete. Prema informacijama policije, dijete mlađe od 14 godina upravljalo je električnim romobilom kolnikom te se nije zaustavilo na znak obaveznog zaustavljanja. U tom trenutku u njega je udario automobil pulskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 76-godišnji vozač. Od siline udarca dijete je palo na kolnik i zadobilo lakše tjelesne ozljede.

Budući da je riječ o djetetu mlađem od 14 godina koje prekršajno ne odgovara, odgovornost zbog propusta u nadzoru ide na roditelja, i to temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

POGLEDAJTE SNIMKU SNJEŽNI KAOS Autobus se zabio u stijenu u Gorskom kotaru!
SNJEŽNI KAOS Autobus se zabio u stijenu u Gorskom kotaru!

Iz Policijska uprava istarska ponovno su uputili apel vozačima električnih romobila da poštuju prometna pravila i vode računa o vlastitoj sigurnosti. Posebno su upozorili roditelje da djeca koja sudjeluju u prometu moraju biti dovoljno educirana, opremljena i spremna za samostalno kretanje u prometu.

Komentari 0
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
EKSKLUZIVNO

Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Proširenjem istrage protiv bračnog para Šincek, otvorila se Pandorina kutija. Sad imamo potvrdu nalaza 24sata da su u Varaždinu zakopali boju i lak, da su u Senju viđali njihovog operativca, a tu je i tužba za klevetu
KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama
POLICIJA ISTRAŽUJE

KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama

Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Mi ovo palimo i tu se ne smije vidjeti da je ikad bila Torcida Zagreb, čuje se na šokantnoj snimci
Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!

