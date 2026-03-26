Dijete na romobilu udario auto u Puli, odgovarat će roditelji

U prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu oko 13.40 sati u Ulica Jurja Žakna lakše je ozlijeđeno dijete. Prema informacijama policije, dijete mlađe od 14 godina upravljalo je električnim romobilom kolnikom te se nije zaustavilo na znak obaveznog zaustavljanja. U tom trenutku u njega je udario automobil pulskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 76-godišnji vozač. Od siline udarca dijete je palo na kolnik i zadobilo lakše tjelesne ozljede.

Budući da je riječ o djetetu mlađem od 14 godina koje prekršajno ne odgovara, odgovornost zbog propusta u nadzoru ide na roditelja, i to temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Iz Policijska uprava istarska ponovno su uputili apel vozačima električnih romobila da poštuju prometna pravila i vode računa o vlastitoj sigurnosti. Posebno su upozorili roditelje da djeca koja sudjeluju u prometu moraju biti dovoljno educirana, opremljena i spremna za samostalno kretanje u prometu.