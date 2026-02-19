Obavijesti

OZLIJEDILO JE NOGU

Dijete palo sa velike visine sa žičare na Jahorini. Oglasilo se skijalište: Sigurnost je prioritet

Piše Ivan Štengl,
Dijete palo sa velike visine sa žičare na Jahorini. Oglasilo se skijalište: Sigurnost je prioritet
Prema izjavama liječnika, dijete će uskoro biti pušteno kući, a zatim slijedi daljnje liječenje. Sigurnost posjetitelja naš je apsolutni prioritet, poručili su

Nemile scene dogodile su se u srijedu na Jahorini u Bosni i Hercegovino nakon što je dijete palo sa žičare i ozlijedilo nogu. Na društvenim mrežama  brzo proširila uznemirujuća snimka samog pada.

Videozapis prikazuje trenutke panike među prisutnima koji su bespomoćno gledali pad koji je trajao svega nekoliko sekundi.

Iz Olimpijskog centra 'Jahorina' jutros su se, prema pisanju Alo Online, oglasili o nemilom događaju.

- Prema trenutačnim informacijama, dijete je stabilno i nalazi se pod nadzorom liječnika u Bolnici Srbija - naveli su.

Dodaju i to da su spasioci reagirali u najbržem roku, a djetetu je nakon nesreće organiziran i prijevoz.

- Prema izjavama liječnika, dijete će uskoro biti pušteno kući, a zatim slijedi daljnje liječenje. Sigurnost posjetitelja naš je apsolutni prioritet. Na žičari se primjenjuju svi propisani protokoli, a okolnosti ovog događaja dodatno će se istražiti - zaključuju.

