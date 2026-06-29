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ISTRAŽUJU SMRT

Dijete preminulo kraj Buzeta

Piše 24sata,
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Dijete preminulo kraj Buzeta
Foto: 24sata

Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti

Istarska policija je jutros oko 6.05 sati zaprimila dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć djetetu. 

Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti.

Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.
 

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