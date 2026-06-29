Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti
ISTRAŽUJU SMRT
Dijete preminulo kraj Buzeta
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Istarska policija je jutros oko 6.05 sati zaprimila dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć djetetu.
Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti.
Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.
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